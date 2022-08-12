عرنكي يلتقي بوفد متخصص بدراسات الشرق الأوسط من عدة جامعات أمريكية







رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المغتربين د. فيصل عرنكي، بوفد متخصص بدراسات الشرق الاوسط من عدة جامعات امريكية يوم امس بمقر المنظمة في رام الله.وقدم عرنكي لهم شرحا تفصيليا عن الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للشعب والارض الفلسطينية، والهجمات الاسرائيلية الشرسة والقتل المتعمد ضد أطفالنا وشبابنا ونسائنا في المنطقة وخاصة في قطاع غزة، والمخاطر التي قد تودي الى تصعيد الوضع الامني في المنطقة، بالاضافة الى التحديات التي يواجهها الشباب في المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال وزيادة الهجرة.وطالب عرنكي المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفعلي والجاد لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة اسرائيل على افعالها وخرقها للقانون الدولي والانساني.وتطرق ايضا لآخر المستجدات السياسة على الارض والتحديات التي يواجهها الشعب والقيادة الفلسطينية والحلول المقترحة لتحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني.وجاء هذا اللقاء بتنظيم وتنسيق أ. رائد حنانيا مدير البرامج الدولية والشبابية في دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير الفلسطينية.