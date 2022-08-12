مؤلف رواية "آيات شيطانية" المسيئة للإسلام.. روائي بريطاني يتعرض لهجوم على مسرح في نيويورك

رام الله - دنيا الوطنتعرض الروائي البريطاني الهندي الأصل، سلمان رشدي، مؤلف كتاب "آيات شيطانية"، إلى هجوم أثناء تواجده على مسرح ندوة لمعهد "Chautauqua" الأدبي في مدينة نيويورك الأمريكية.وذكر مراسل وكالة أنباء (أسوشيتدبرس)، كان متواجدا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في "لكم أو طعن" سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له، وفق ما نقل موقع (سي إن إن) عربية.وقال متحدث باسم معهد "Chautauqua" إنه تم استدعاء موظفي الخدمات الطبية والشرطة إلى المكان، لكنه لم يوضح أي تفاصيل إضافية حول الحادث.وبرز اسم سلمان رشدي منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعدما أصدر روايته "آيات شيطانية" عام 1988، التي اعتبرت مهينة للإسلام والنبي محمد، وأثارت احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي، وصلت إلى حد إصدار فتوى بإهدار دمه من المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني.