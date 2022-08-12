دولي

عن خسائر الحرب الأخيرة.. تعليمات بصرف تعويضات لأصحاب المشاريع التجارية بـ "غلاف غزة"

عن خسائر الحرب الأخيرة.. تعليمات بصرف تعويضات لأصحاب المشاريع التجارية بـ "غلاف غزة"
أضرار في مصنع بغلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تعليمات بصرف التعويضات لأصحاب المشاريع التجارية والأخرى في الجنوب، عن الخسائر التي لحقت بهم خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة. 

وبحسب هذه التعليمات سيتم صرف التعويضات لمشاريع تقع على بعد أقصاه 40 كيلومترا عن الحدود مع قطاع غزة. 

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إنه نظرا لعدد أيام العملية العسكرية القليلة نسبياً، سيكون التعويض بمبلغ 430 شيكلا ليوم عمل لكل مستخدم، شرط قيام المشغل بدفع أجور المستخدم خلال أيام العملية. 

وستطرح تعليمات وزير المالية على لجنة المالية البرلمانية في وقت لاحق لتصادق عليها.

ويشار الى ام الاضرار التي لحقت بالمنازل او بالمباني من جراء القصف الصاروخي من جهة قطاع غزة سيتم تعويض المتضررين فيها من قبل دائرة ضريبة الأملاك.

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