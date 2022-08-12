شؤون فلسطينية

نادي الأسير: تدهور الوضع الصحيّ للمعتقل يوسف الباز

نادي الأسير: تدهور الوضع الصحيّ للمعتقل يوسف الباز
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير إن تدهورًا طرأ على الوضع الصحيّ للمعتقل يوسف الباز (64 عامًا) وجرى نقله إلى عيادة سجن (ريمون)، مشيرًا إلى أن الباز أعلن إضرابه عن الطعام يوم أمس الخميس احتجاجًا على استمرار اعتقاله، واليوم صعّد من إضرابه، بالامتناع عن شرب الماء.

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في (ريمون) إثر ذلك، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال ومخابراتها أبقت على اعتقال الباز، رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه.

وأشارت إلى أن المعتقل الباز من أراضي عام 1948، متزوج وأب لستة أبناء، وهو إمام مسجد اللد الكبير، وكان الاحتلال اعتقله في 30 نيسان/أبريل الماضي.

وفي سياق متصل، شارك العشرات في وقفة إسناد للمعتقل الباز في مدينة اللد داخل أراضي الـ48، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

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