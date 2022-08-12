سبع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب سبعة شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية التي خرجت تنديدا بجريمة اغتيال ثلاثة شبان في مدينة نابلس.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز باتجاه الشبان مما أدى لوقوع سبع إصابات مختلفة والعشرات بالاختناق عولجت جميعها ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.وأوضح شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال تصدى خلالها الشبان لهم بالحجارة واحراق الإطارات المطاطية فيما رد الجنود بإطلاق وابل من الرصاص الحي دون وقوع إصابات ونصبوا كمائن في منازل مهجورة دون تسجيل اعتقالات .وأشار شتيوي ان المئات من ابناء البلدة شاركوا في المسيرة التي دعت اليها حركة فتح تنديدا بجريمة الاحتلال التي نفذها في نابلس وارتقى خلالها ٣ شهداء من ابناء المدينة .وفي ذات السياق أكد شتيوي ان شعبنا مستمر في مقاومته للاحتلال بكل اشكاله في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات في كل محافظات الوطن والتي تستهدف مقدرات شعبنا وممتلكاته ، مشيرا الى الوفاء المطلق لإرث الشهداء ولتضحيات الاسرى والجرحى.