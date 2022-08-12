فيديو.. محافظ القدس: الملاحقات الإسرائيلية ضدي لا تتوقف واُعتقلت 35 مرة

رام الله - دنيا الوطنأكد عدنان غيث محافظ القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته الأمنية وأذرعه التنفيذية يشن سلسلة من الملاحقات المتتالية ضده منذ تولي مهامه.وقال غيث في تصريحات مصورة، أن الاحتلال أصدر بحقه أربعة قرارات عسكرية من ما يسمى بـ" الحاكم العسكري" للمنطقة الوسطي ووزير الأمن الداخلي، واعُتقل 35 مرة.وأشار إلى أن جملة هذه القرارات تمنعه من دخول الضفة الغربية، والتواجد في مناطق شرقي القدس ومنع التواصل مع 51 شخصية، ومنع حضور أي مناسبات أو التواصل مع جهات عدة، إضافة لفرض الإقامة الجبرية عليه.وأضاف أن لهذه القرارات الجائرة تداعيات على وضعه الإنساني، باعتباره رب أسرة ولديه التزاماته الأسرية والعائلية، حيث حرمه الاحتلال من الاحتفال بزفاف ابنته، ويمنعه من التواصل الاجتماعي.وقال غيث: "أنا في سجن بيتي، وبين الفينة والأخرى تأتي أجهزة الأمن الإسرائيلية للتأكد من التزامي بقرارات هذه الحكومة الفاشية"، مشدداً على أن الاحتلال يعتقد واهماً أن هذه الإجراءات ستكسر إرادته.وقال: "يستطيع الاحتلال أن يهدم، يقتل، يعدم، يعتقل، يقيد الحركة، لكن هذه القضية تعيش فينا تعيش في وجدانا وفي ضميرنا وتجري في دمائنا.. فكيف يستطيع الاحتلال أن ينتصر علينا ضمن هذه التركيبة".وشدد على أن القدس تعاني ما تعانيه من سياسات الصلف وسياسات الإجرام التي لا تتنافي مع أي معايير أخلاقية أو إنسانية.