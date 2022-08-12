هنية يتلقى موافقة قطرية بإعادة إعمار البيوت المهدمة في العدوان الأخير على القطاع





وأبلغ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرجمن أن الإعمار يشمل البيوت التي هدمت في رفح أو غزة وشمال قطاع غزة.





من جانبه أعرب رئيس الحركة عن بالغ تقديره لدولة قطر أميرًا وحكومة وشعباً على هذا الموقف الذي يضاف إلى سجلها في إعادة إعمار قطاع غزة عبر اللجنة القطرية لإعادة الإعمار برئاسة السفير محمد العمادي.



رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية موافقة دولة قطر لإعادة إعمار البيوت التي هُدمت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.