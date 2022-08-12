نقل الأسير الشيخ الباز إلى مستشفى سوروكا بعد تدهور حالته الصحية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة شؤون الأسرى اليوم الجمعة نقل الأسير الشيخ محمد الباز 64 عاماً، إلى مستشفى سوروكا.وقالت الهيئة في تصريح لها: إنه " تم نقل الأسير الشيخ يوسف محمد الباز البالغ من العمر ٦٤ عاماً، بشكل عاجل في سيارة إسعاف إلى مستشفى سوروكا".وأضافت: إن الأسير الباز يعاني من خلل في عضلة القلب بعد إضرابه منذ يومين عن الطعام والماء".وأشارت هيئة شؤون الأسرى إلى أن توتر شديد يسود سجن ريمون في هذه الاثناء‏.وكان الأسير الشيخ محمد الباز أعلن اضرابه عن الطعام عقب قرار محكمة الصلح الإسرائيلية الإفراج عنه، ولم يتم ذلك بعد استئناف ما يسمى المحكمة المركزية، وجهاز الشاباك على قرار الإفراج، وهو إمام مسجد اللد الكبير.