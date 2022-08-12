شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: تنشر إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

"الصحة" بغزة: تنشر إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة في غزة حصيلة جديدة ومفصلة حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي بدأ يوم الجمعة الماضي 5/8/2022.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة: إن "حصيلة الشهداء بلغت 49 شهيد من بينهم 17 طفل و 4 سيدات و 360 اصابة بجراح مختلفة.

وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.

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