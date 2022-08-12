عاجل

  • موقع (والا) الإسرائيلي: مسيرة عائلة غولدين تقترب من حدود قطاع غزة لتفعيل قضية الأسرى ومطالبة حكومة لابيد بإعادتهم

عربي

وزير الخارجية اليمني يصف ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل بلاده بأنها "قنبلة موقوتة"

وزير الخارجية اليمني يصف ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل بلاده بأنها "قنبلة موقوتة"
ناقلة النفط &#34;صافر&#34;
رام الله - دنيا الوطن
وصف وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك قضية ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل اليمن بأنها "قنبلة موقوتة".

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فإنه وفي معرض رده على سؤال بشأن طروحات "الانفصالي الجنوبي، وذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن ن"، رأى بن مبارك أن التحدي الرئيس الذي يجابه المجلس الرئاسي الانتقالي واليمنيين اليوم يتمثل في إسقاط "الانقلاب"، واستعادة الدولة والعودة إلى العملية السلمية أولا، مضيفا أن الظرف حاليا "غير مهيء" لمناقشة أية مشاريع سياسية.

وبشأن المخاطر المحيطة بقضية ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة السواحل اليمنية، قال الوزير: "هذه قنبلة موقوتة وخطر داهم ليس على اليمن فقط وتأثيرها المباشر على اليمن أكثر من 20 مليار دولار وتدمير كامل للبيئة البحرية وقد يمتد أثرها إلى شواطئ البحر الأحمر والأردن وكذلك الأشقاء في السعودية وفي السودان وفي جيبوتي ويقال إنها ستكون ثاني أكبر كارثة على مستوى العالم".

أخبار ذات صلة

مصر: إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن رضيعة إثر انهيار &#34;كوبري&#34; العزيزية بالشرقية

مصر: إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن رضيعة إثر انهيار "كوبري" العزيزية بالشرقية

الوسيط الأمريكي يبلغ لبنان رفض إسرائيل عرض بيروت لترسيم الحدود البحرية

الوسيط الأمريكي يبلغ لبنان رفض إسرائيل عرض بيروت لترسيم الحدود البحرية

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ&#34;المدنية&#34;

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ"المدنية"

حركة &#34;عازمون&#34; للرئيس التونسي: لا تتسرع بوضع دستورك الجديد حيز التنفيذ

حركة "عازمون" للرئيس التونسي: لا تتسرع بوضع دستورك الجديد حيز التنفيذ

شاهد.. محتجِز الرهائن في بنك لبنان يسلم نفسه للسلطات الأمنية اللبنانية

شاهد.. محتجِز الرهائن في بنك لبنان يسلم نفسه للسلطات الأمنية اللبنانية

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى &#34;نصر الله&#34;.. ما تفاصيلها؟

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى "نصر الله".. ما تفاصيلها؟

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم في مساجد الضفة الغربية

الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم في مساجد الضفة الغربية

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

وزارة الصحة ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة

وزارة الصحة ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة

مسؤولة أممية تطالب بـتحقيق فوري بجرائم قتل المدنيين والأطفال بغزة

مسؤولة أممية تطالب بـتحقيق فوري بجرائم قتل المدنيين والأطفال بغزة

إسرائيل تُصدر أول رخصة عمل رسمية لمواطن من غزة

إسرائيل تُصدر أول رخصة عمل رسمية لمواطن من غزة

إصابة عضو ثوري بـ &#34;فتح&#34; بجروح بعد دهسه من مستوطن

إصابة عضو ثوري بـ "فتح" بجروح بعد دهسه من مستوطن

آلية عمل معبر بيت حانون غداً الجمعة

آلية عمل معبر بيت حانون غداً الجمعة

تشيّيع جثمان الشهيدة سعدية فرج الله في الخليل

تشيّيع جثمان الشهيدة سعدية فرج الله في الخليل

منوعات

شاهد: فيفي عبده بملابس مغايرة تمامًا وصادمة على شاطئ الساحل الشمالي

شاهد: فيفي عبده بملابس مغايرة تمامًا وصادمة على شاطئ الساحل الشمالي

شاهد: أحمد حلمي يتقمص شخصية كوميدية وظهر بشكل مضحك

شاهد: أحمد حلمي يتقمص شخصية كوميدية وظهر بشكل مضحك

شاهد: الظهور الأول بعد 9 سنوات لتوأم زينة وأحمد عز

شاهد: الظهور الأول بعد 9 سنوات لتوأم زينة وأحمد عز

شاهد: إطلالة جديدة لمروة راتب تغضب جمهورها وتصف نفسها بجميلة الجميلات

شاهد: إطلالة جديدة لمروة راتب تغضب جمهورها وتصف نفسها بجميلة الجميلات

شاهد: وصلة رقص تجمع بين عمرو دياب وأحمد حلمي

شاهد: وصلة رقص تجمع بين عمرو دياب وأحمد حلمي

شاهد: سيدة تحتضن كاظم الساهر خلال حفله الأخير بطريقة مثيرة.. وهذا ما فعله

شاهد: سيدة تحتضن كاظم الساهر خلال حفله الأخير بطريقة مثيرة.. وهذا ما فعله

شاهد: هند القحطاني تنفعل على متابِع معجب بها وتلقي هديته بالقمامة

شاهد: هند القحطاني تنفعل على متابِع معجب بها وتلقي هديته بالقمامة

الموت والحزن يفجع أحمد وكريم فهمي بأحد أفراد عائلته

الموت والحزن يفجع أحمد وكريم فهمي بأحد أفراد عائلته

مصرع يوتيوبر شهيرة في حادث سير مروع.. شاهد آخر صورة لها

مصرع يوتيوبر شهيرة في حادث سير مروع.. شاهد آخر صورة لها

شاهد: أحلام الشامسي تنهي خلافها مع أصالة بهذه الطريقة غير المتوقعة

شاهد: أحلام الشامسي تنهي خلافها مع أصالة بهذه الطريقة غير المتوقعة

عربي

وزير الخارجية اليمني يصف ناقلة النفط &#34;صافر&#34; العالقة قبالة سواحل بلاده بأنها &#34;قنبلة موقوتة&#34;

وزير الخارجية اليمني يصف ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة سواحل بلاده بأنها "قنبلة موقوتة"

مصر: إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن رضيعة إثر انهيار &#34;كوبري&#34; العزيزية بالشرقية

مصر: إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن رضيعة إثر انهيار "كوبري" العزيزية بالشرقية

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ&#34;المدنية&#34;

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ"المدنية"

حركة &#34;عازمون&#34; للرئيس التونسي: لا تتسرع بوضع دستورك الجديد حيز التنفيذ

حركة "عازمون" للرئيس التونسي: لا تتسرع بوضع دستورك الجديد حيز التنفيذ