استشهاد شاب متأثراً بجراحه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية استشهاد شاب (22 عاما) من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.وأعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس عن استشهاد الشاب أنس خالد انشاصي داخل غرف العناية المركزة متأثرا بإصابته الخطيرة جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المحافظة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.وكان الشاب انشاصي أصيب بقصف بطائرة إسرائيلية بدون طيار شرق خان يونس هو مجموعة من المواطنين نقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة وأعلن اليوم عن استشهاده.ووفق وزارة الصحة بغزة، بلغ اجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان 49 شهيدا باستشهاد الشاب أنس انشاصي منهم 17 طفلا و3 سيدات، فيما أصيب 360 آخر بجراح متفاوتة.