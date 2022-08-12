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شؤون فلسطينية

"الشرطة البحرية" بغزة: تتابع أعمال البحث عن شاب غرق في بحر شمال القطاع

"الشرطة البحرية" بغزة: تتابع أعمال البحث عن شاب غرق في بحر شمال القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الشرطة البحرية بغزة صباح اليوم الإثنين أنها تتابع أعمال البحث عن شاب غرق في بحر شمال قطاع غزة فجر اليوم برفقة شقيقيه.

وقالت الشرطة البحرية في تصريح لها: إنها "تتابع أعمال البحث عن شاب غرق في بحر بيت لاهيا شمال القطاع حيث كان برفقة شقيقيه".

وأضافت: تم إنقاذ الاثنين الآخرَين ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن شقيقهما الثالث".

وكانت مصادر محلية أعلنت صباح اليوم غرق ثلاثة مواطنين في بحر شمال القطاع وانقاذ اثنين منهما والبحث عن ثالث.

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