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دولي

روسيا تتهم غوتيريش بـ"إعاقة" زيارة خبراء دوليين لمحطة زابوريجيا

روسيا تتهم غوتيريش بـ"إعاقة" زيارة خبراء دوليين لمحطة زابوريجيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت روسيا، مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ"إعاقة" خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيارة موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك في إفادة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول الوضع في المحطة النووية.

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد قال السفير الروسي لأعضاء المجلس: "منذ البداية ونحن ندعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الأمن النووي لمنشآت أوكرانيا النووية".

وأضاف: "تمكنا من حل جميع القضايا الصعبة المتعلقة بتنظيم وعقد هكذا زيارة، ومع ذلك وفي اللحظة الأخيرة، تم تشغيل (الضوء الأحمر) من قبل إدارة الأمن في مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة وإلغاء الرحلة".

وأردف نيبيزيا: "استغلت السلطات في كييف ذلك لتكثيف استفزازاتها وقصفها لمحطة الطاقة النووية.. والدول الغربية تعارض إنجاز زيارة كهذه لعدم رغبتها في أن تقتنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأداء العادي والمنتظم داخل المحطة النووية، بفضل الخبراء الروس الموجودين فيها".

وأكد أن "روسيا على استعداد لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة لإنجاز الزيارة، خاصة وأننا نعتبر أن هناك مبررات لأن تتم هذه الزيارة في أقرب وقت وربما حتى قبل نهاية الشهر الجاري".

وأعرب السفير الروسي عن "الأسف إزاء عجز الأمين العام للأمم المتحدة عن تقييم الوضع".

وفي بداية الجلسة طالب رئيس "الطاقة الذرية" رافائيل ماريانو غروسي، روسيا وأوكرانيا بالتعاون والسماح لفريق من الوكالة بزيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أقرب وقت.

وأبلغ المسؤول الدولي في كلمته، أعضاء مجلس الأمن أن "التقييم الأولي الذي أجراه خبراء الوكالة يشير إلى عدم وجود تهديد فوري للسلامة النووية من القصف او الأعمال العسكرية الأخرى حول المحطة، لكن هذا يمكن أن يتغير في أي لحظة".

وفي وقت سابق الخميس، طالب غوتيريش، في بيان، روسيا وأوكرانيا بضرورة السماح بزيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لموقع المحطة، محذرا من وقوع "كارثة" حال استمرار العمليات العسكرية في محيطها.

وفي 4 مارس/ آذار الماضي، فرضت روسيا سيطرتها على زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا جنوب شرق أوكرانيا، ويشهد محيطها هجمات جوية تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

وتوفر المحطة التي تضم 6 مفاعلات نووية نحو 20 في المئة من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاواط / ساعة​​​​​​​.

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