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بعد مداهمة منزل ترامب.. "إف بي آي" يندد بتهديدات طالت عناصره

بعد مداهمة منزل ترامب.. "إف بي آي" يندد بتهديدات طالت عناصره
مداهمة منزل ترامب بمارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رابطة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، يوم الخميس، أن تصاعد التهديدات ضدّهم بعد مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب قد شجّع على العنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون، معتبرة أن هذا الأمر "غير مقبول".

وبحسب موقع (سكاي نيوز) عربي، فقد كان سياسيون محافظون وترامب نفسه قد وصفوا مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه فاسد ومُسيّس في أعقاب عملية دهم دارة الرئيس السابق الإثنين والتي سعى خلالها عناصر (الإف بي آي) إلى الحصول على وثائق سرية احتفظ بها ترامب، في انتهاك لقواعد السجلات الرسمية.

وتبع ذلك تصاعد في التهديدات العنيفة ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين.

وقالت رابطة عناصر (الإف بي آي)، في بيان، إنه لا ينبغي أبدا تهديد العملاء الخاصين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم لعملهم.

وأضافت أن التهديدات التي وُجِّهت مؤخرا، تُسهم في إثارة جو قَبِلَ أو سيقبلُ فيه البعض بالعنف ضد سلطات إنفاذ القانون.

وصدر بيان الرابطة بُعيد إعلان وزير العدل ميريك غارلاند أنه وافق شخصيا على عملية دهم غير مسبوقة لمنزل رئيس سابق.

ووصف غارلاند الهجمات على مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها غير مبرّرة، مضيفا: لن أقف مكتوفا عندما يتعرّض عناصر الإف بي آي لهجوم غير عادل.

وبعد عملية الدهم الإثنين، أصدر ترامب بيانا قال فيه إن منزله في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا كان محاصرا ودهمته مجموعة كبيرة من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي.

واعتبر ترامب أن هجوما كهذا لا يمكن أن يحدث إلا في دول العالم الثالث المنهارة.

 



 


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