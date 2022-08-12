كيف تبدو حالة الطرق في قطاع غزة هذا الصباح؟
نشرت إدارة المرور بغزة، صباح اليوم الجمعة 12/08/2022، حالة الطريق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.
وقالت: "توجد حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية".
ونوهت عن وجود سوق اليرموك وسوق الحلال في محافظة غزة ، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.
وطالبت عند حدوث أي حادث مروري التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.
وأكملت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس آب على الرقم 00970594100640".
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