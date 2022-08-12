كيف تبدو حالة الطرق في قطاع غزة هذا الصباح؟

12/08/2022

مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية



ونوهت عن وجود سوق اليرموك وسوق الحلال في محافظة غزة ، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير .



وطالبت عند حدوث أي حادث مروري التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.



وأكملت: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس آب على الرقم 00970594100640".



رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور بغزة، صباح اليوم الجمعة، حالة الطريق على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.وقالت: "توجد حركة".