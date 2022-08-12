عاجل

  • مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشابين يونس زبيدي وإسلام سلامة من طولكرم

  • مصادر محلية: زوارق الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة، فجر اليوم

عربي

الوسيط الأمريكي يبلغ لبنان رفض إسرائيل عرض بيروت لترسيم الحدود البحرية

الوسيط الأمريكي يبلغ لبنان رفض إسرائيل عرض بيروت لترسيم الحدود البحرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن إسرائيل رفضت الاقتراح  الاقتراح اللبناني لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبحسب صحيفة (النشرة) اللبنانية، فإن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب رفض الخميس ما تناقلته وسائل الإعلام اللبنانية بشأن المحادثات،  قائلا إنها "تتعارض مع الموقف الرسمي الذي ينقله لبنان في هذا الشأن".

وأعلن بو صعب أن الوقت أمام المفاوضات الحدودية الجنوبية ليس مفتوحاً إلى ما لا نهاية، ويجب أن تنتهي الأمور قبل شهر سبتمبر المقبل حفاظاً على الاستقرار.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الرئيس اللبناني ميشال عون مع  بوصعب اليوم تناولت "الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، حسب بيان للرئاسة اللبنانية .

وقال بو صعب، بعد اللقاء: "يزداد الوقت حرجاً في هذا الملف،  وحفاظا على الاستقرار، يجب أن تنتهي الأمور قبل شهر سبتمبر المقبل".

وشدد على أن "الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين حريص على مواصلة جهوده بناء على نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعه برئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري في الأول من أغسطس الجاري".

وأشار إلى أن "الوسيط الأمريكي، وبعد المعطيات التي حصل عليها من هذا الاجتماع، انتقل الى إسرائيل، واجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكنه لم يعد مرة ثانية إلى إسرائيل كما ذُكر في الإعلام،  نحن طبعا نتابع هذا الملف، ونتواصل معه بشأنه".

وأضاف: "لا نعرف ماذا سيكون الجواب النهائي، ولكن تم التأكيد لنا أن الجهد الذي يبذل ما زال قائماً، ولم يتوقف، والوسيط الأمريكي حريص على مواصلة الجهود، بناء على الاجتماع الأخير الذي حصل في بعبدا".

وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فقد أعرب مسؤولون إسرائيليون كبار في المؤسسة الأمنية الأسبوع الماضي خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني عن تقديراتهم بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية، فستزداد فرص اندلاع تصعيد أمني على الحدود الشمالية للبلاد وقد ينزلق الأمر إلى عدة أيام من القتال.

أخبار ذات صلة

مصر: إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن رضيعة إثر انهيار &#34;كوبري&#34; العزيزية بالشرقية

مصر: إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن رضيعة إثر انهيار "كوبري" العزيزية بالشرقية

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ&#34;المدنية&#34;

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ"المدنية"

حركة &#34;عازمون&#34; للرئيس التونسي: لا تتسرع بوضع دستورك الجديد حيز التنفيذ

حركة "عازمون" للرئيس التونسي: لا تتسرع بوضع دستورك الجديد حيز التنفيذ

شاهد.. محتجِز الرهائن في بنك لبنان يسلم نفسه للسلطات الأمنية اللبنانية

شاهد.. محتجِز الرهائن في بنك لبنان يسلم نفسه للسلطات الأمنية اللبنانية

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى &#34;نصر الله&#34;.. ما تفاصيلها؟

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى "نصر الله".. ما تفاصيلها؟

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

وزارة الصحة ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة

وزارة الصحة ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى قطاع غزة

مسؤولة أممية تطالب بـتحقيق فوري بجرائم قتل المدنيين والأطفال بغزة

مسؤولة أممية تطالب بـتحقيق فوري بجرائم قتل المدنيين والأطفال بغزة

إسرائيل تُصدر أول رخصة عمل رسمية لمواطن من غزة

إسرائيل تُصدر أول رخصة عمل رسمية لمواطن من غزة

إصابة عضو ثوري بـ &#34;فتح&#34; بجروح بعد دهسه من مستوطن

إصابة عضو ثوري بـ "فتح" بجروح بعد دهسه من مستوطن

تشيّيع جثمان الشهيدة سعدية فرج الله في الخليل

تشيّيع جثمان الشهيدة سعدية فرج الله في الخليل

مهجة القدس: الوضع الصحي للأسير المضرب عواودة خطير للغاية

مهجة القدس: الوضع الصحي للأسير المضرب عواودة خطير للغاية

حمد تدعو لتكثيف التضامن مع الأسيرعواودة وتشكيل حاضنة شعبية للأسرى

حمد تدعو لتكثيف التضامن مع الأسيرعواودة وتشكيل حاضنة شعبية للأسرى

منوعات

شاهد: فيفي عبده بملابس مغايرة تمامًا وصادمة على شاطئ الساحل الشمالي

شاهد: فيفي عبده بملابس مغايرة تمامًا وصادمة على شاطئ الساحل الشمالي

شاهد: أحمد حلمي يتقمص شخصية كوميدية وظهر بشكل مضحك

شاهد: أحمد حلمي يتقمص شخصية كوميدية وظهر بشكل مضحك

شاهد: الظهور الأول بعد 9 سنوات لتوأم زينة وأحمد عز

شاهد: الظهور الأول بعد 9 سنوات لتوأم زينة وأحمد عز

شاهد: إطلالة جديدة لمروة راتب تغضب جمهورها وتصف نفسها بجميلة الجميلات

شاهد: إطلالة جديدة لمروة راتب تغضب جمهورها وتصف نفسها بجميلة الجميلات

شاهد: وصلة رقص تجمع بين عمرو دياب وأحمد حلمي

شاهد: وصلة رقص تجمع بين عمرو دياب وأحمد حلمي

شاهد: سيدة تحتضن كاظم الساهر خلال حفله الأخير بطريقة مثيرة.. وهذا ما فعله

شاهد: سيدة تحتضن كاظم الساهر خلال حفله الأخير بطريقة مثيرة.. وهذا ما فعله

شاهد: هند القحطاني تنفعل على متابِع معجب بها وتلقي هديته بالقمامة

شاهد: هند القحطاني تنفعل على متابِع معجب بها وتلقي هديته بالقمامة

الموت والحزن يفجع أحمد وكريم فهمي بأحد أفراد عائلته

الموت والحزن يفجع أحمد وكريم فهمي بأحد أفراد عائلته

مصرع يوتيوبر شهيرة في حادث سير مروع.. شاهد آخر صورة لها

مصرع يوتيوبر شهيرة في حادث سير مروع.. شاهد آخر صورة لها

شاهد: أحلام الشامسي تنهي خلافها مع أصالة بهذه الطريقة غير المتوقعة

شاهد: أحلام الشامسي تنهي خلافها مع أصالة بهذه الطريقة غير المتوقعة

عربي

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ&#34;المدنية&#34;

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ"المدنية"

حركة &#34;عازمون&#34; للرئيس التونسي: لا تتسرع بوضع دستورك الجديد حيز التنفيذ

حركة "عازمون" للرئيس التونسي: لا تتسرع بوضع دستورك الجديد حيز التنفيذ

شاهد.. محتجِز الرهائن في بنك لبنان يسلم نفسه للسلطات الأمنية اللبنانية

شاهد.. محتجِز الرهائن في بنك لبنان يسلم نفسه للسلطات الأمنية اللبنانية

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي