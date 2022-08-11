دولي

كوخافي: عملية الفجر الصادق هي نتاج عمل شاق لعشرات الآلاف من الجنود والضباط

كوخافي: عملية الفجر الصادق هي نتاج عمل شاق لعشرات الآلاف من الجنود والضباط
أفيف كوخافي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي: إن  "عملية "الفجر الصادق" هي نتاج عمل شاق لعشرات الآلاف من الجنود والضباط".

وأضاف كوخافي في تصريحات له: إن "رسالتنا الأساسية لأعداءنا واحدة لن نقبل بالإضرار بمواطني البلاد وسيادتها".

وأكد على أن جنود الاحتلال الذين يعملون بالخدمة النظامية وبالاحتياط منشغلون بالقضاء على التهديدات وإحباط الهجمات والعمليات التي توجه ضد إسرائيل، وفق تعبيره.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن يوم الجمعة الماضي، إطلاق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع. 

أخبار ذات صلة

شاهد: مقتل وإصابة مستوطنين في حادث سير بالقدس

شاهد: مقتل وإصابة مستوطنين في حادث سير بالقدس

غانتس يتهم إيران بالتورط في التصعيد الأخير على غزة

غانتس يتهم إيران بالتورط في التصعيد الأخير على غزة

نتائج نهائية: فوز المقربين من نتنياهو في انتخابات الليكود

نتائج نهائية: فوز المقربين من نتنياهو في انتخابات الليكود

كشمير: قتلى في هجوم على موقع للجيش الهندي

كشمير: قتلى في هجوم على موقع للجيش الهندي

تايوان ترفض اقتراح الصين لبلد واحد ونظامين

تايوان ترفض اقتراح الصين لبلد واحد ونظامين

للمرة الأولى.. تعيين ضابط درزي قائداً لسلاح المدرعات بجيش الاحتلال

للمرة الأولى.. تعيين ضابط درزي قائداً لسلاح المدرعات بجيش الاحتلال

بعد اتهامها بتسريب (كورونا).. شقيقة كيم جونغ أون تهدد بالقضاء على كوريا الجنوبية

بعد اتهامها بتسريب (كورونا).. شقيقة كيم جونغ أون تهدد بالقضاء على كوريا الجنوبية

بدء عملية فرز الأصوات بالانتخابات التمهيدية لحزب (ليكود) في إسرائيل

بدء عملية فرز الأصوات بالانتخابات التمهيدية لحزب (ليكود) في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة عضو ثوري بـ &#34;فتح&#34; بجروح بعد دهسه من مستوطن

إصابة عضو ثوري بـ "فتح" بجروح بعد دهسه من مستوطن

تشيّيع جثمان الشهيدة سعدية فرج الله في الخليل

تشيّيع جثمان الشهيدة سعدية فرج الله في الخليل

حمد تدعو لتكثيف التضامن مع الأسيرعواودة وتشكيل حاضنة شعبية للأسرى

حمد تدعو لتكثيف التضامن مع الأسيرعواودة وتشكيل حاضنة شعبية للأسرى

الاتحاد الأوروبي يقدم 2.6 مليون يورو للمزارعين في غزة

الاتحاد الأوروبي يقدم 2.6 مليون يورو للمزارعين في غزة

ألمانيا تتبرع بـ 28 مليون يورو لدعم التحول الرقمي لبرامج الأونروا

ألمانيا تتبرع بـ 28 مليون يورو لدعم التحول الرقمي لبرامج الأونروا

نقابة المحامين: لن نقبل طلبات انتساب لأي خريج معدله بالثانوية أقل من 75%

نقابة المحامين: لن نقبل طلبات انتساب لأي خريج معدله بالثانوية أقل من 75%

مجدلاني يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن العدوان على غزة وزيارة بايدن وموعد صرف &#34;الشؤون&#34;

مجدلاني يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن العدوان على غزة وزيارة بايدن وموعد صرف "الشؤون"

الجهاد: تمديد اعتقال السعدي بداية معركة بين الاحتلال والجانب المصري لاستمرار وقف إطلاق النار

الجهاد: تمديد اعتقال السعدي بداية معركة بين الاحتلال والجانب المصري لاستمرار وقف إطلاق النار

منوعات

شاهد: إعلامي مصري شهير يشن غضبه على محمد رمضان

شاهد: إعلامي مصري شهير يشن غضبه على محمد رمضان

شاهد: حورية فرغلي تقدم نصيحة غريبة لمحمد رمضان

شاهد: حورية فرغلي تقدم نصيحة غريبة لمحمد رمضان

شاهد كيف عبرت سمية الخشاب عن مقتل الطالبة سلمى بهجت

شاهد كيف عبرت سمية الخشاب عن مقتل الطالبة سلمى بهجت

شاهد: كواليس مسربة لتدريبات دلال عبد العزيز في &#34;تسليم أهالي&#34;

شاهد: كواليس مسربة لتدريبات دلال عبد العزيز في "تسليم أهالي"

شاهد كيف أشعل محمد حماقي الأجواء بحفل مدينة المنصورة الجديدة

شاهد كيف أشعل محمد حماقي الأجواء بحفل مدينة المنصورة الجديدة

شاهد: هنا شيحة بإطلالة شبابية مغايرة تلفت الأنظار

شاهد: هنا شيحة بإطلالة شبابية مغايرة تلفت الأنظار

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع بعد هذه الصورة

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع بعد هذه الصورة

تعرف على المواصفات التي يتمناها حسن شاكوش بزوجته المستقبلية

تعرف على المواصفات التي يتمناها حسن شاكوش بزوجته المستقبلية

تعرف على الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء حسين

تعرف على الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء حسين

ريهام سعيد تكشف عن أول موعد لعرض برنامجها &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد تكشف عن أول موعد لعرض برنامجها "صبايا الخير"

عربي

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ&#34;المدنية&#34;

الخرطوم.. الآلاف يخرجون في مسيرات جديدة للمطالبة بـ"المدنية"

حركة &#34;عازمون&#34; للرئيس التونسي: لا تتسرع بوضع دستورك الجديد حيز التنفيذ

حركة "عازمون" للرئيس التونسي: لا تتسرع بوضع دستورك الجديد حيز التنفيذ

شاهد.. محتجِز الرهائن في بنك لبنان يسلم نفسه للسلطات الأمنية اللبنانية

شاهد.. محتجِز الرهائن في بنك لبنان يسلم نفسه للسلطات الأمنية اللبنانية

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي