كوخافي: عملية الفجر الصادق هي نتاج عمل شاق لعشرات الآلاف من الجنود والضباط

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي: إن "عملية "الفجر الصادق" هي نتاج عمل شاق لعشرات الآلاف من الجنود والضباط".وأضاف كوخافي في تصريحات له: إن "رسالتنا الأساسية لأعداءنا واحدة لن نقبل بالإضرار بمواطني البلاد وسيادتها".وأكد على أن جنود الاحتلال الذين يعملون بالخدمة النظامية وبالاحتياط منشغلون بالقضاء على التهديدات وإحباط الهجمات والعمليات التي توجه ضد إسرائيل، وفق تعبيره.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن يوم الجمعة الماضي، إطلاق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.