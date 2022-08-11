شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية فإن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر محافظة رفح جنوب القطاع، فتحوا وبكثافة نيران أسلحتهم الرشاشة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر المحافظة وأجبروهم عنوة على مغادرة البحر.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة واستهداف الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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