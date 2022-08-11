شاهد: مقتل وإصابة مستوطنين في حادث سير بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقتل عدد من المستوطنين، وأصيب أخرون مساء اليوم الخميس، بعد صدمهم من قبل حافلة إسرائيلية انحرفت عن مسارها في مدينة القدسوأكد موقع "والا" الإسرائيلي، وقوع حادث سير إثر فقدان السيطرة من قبل سائق حافلة واصطدامها في محطة خارج مجمع "راف شيفا" مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين واثنان في حالة خطيرة حتى هذه اللحظة.وبحسب الموقع، فقد تم استدعاء طواقم الإنقاذ إلى المنطقة لإنقاذ المزيد من الأشخاص المحاصرين تحت عجلات الحافلة، ويستعدون لرفعها.من جانبها، قالت نجمة داوود الحمراء إن من بين القتلى في الحادث الخطير في القدس امرأة في الثلاثينيات من عمرها وفتاة في الثالثة من عمرها.