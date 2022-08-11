غانتس يتهم إيران بالتورط في التصعيد الأخير على غزة

رام الله - دنيا الوطناتهم وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الخميس، إيران بالتورط في التصعيد ​​الأخير على قطاع غزة.وقال غانتس، خلال اجتماع عقده مع نظيره القبرصي "شارلمان بيتريدس" في مقر الكرياه في "تل أبيب"، إن "الجهاد الإسلامي يعتبر اليد الثانية لإيران والعملية الأخيرة كان من نتائجها قطع يدها في غزة"، لافتا إلى أن "كبار مسؤولي الجهاد الإسلامي يجتمعون بشكل متكرر في طهران".ونقل وقع والاه الإسرائيلي عن غانتس القول إنه "حتى في التصعيد الأخير في غزة، كان هناك تورط لنظام إيران، الأمر الذي حول في السنوات الأخيرة الجهاد الإسلامي إلى امتداد في غزة".وأوضح أنه "قامت إيران من خلال الحرس الثوري بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجهاد الإسلامي كل عام، هذا بالإضافة إلى نقل المعرفة ببناء قاعدة عسكرية في غزة ومحاولات نقل قاعدة عسكرية موجهة ضد السكان المدنيين وستواصل إسرائيل العمل ضد مبعوثي إيران مع الشركاء في الخارج".