شؤون فلسطينية

إسرائيل تُصدر أول رخصة عمل رسمية لمواطن من غزة

إسرائيل تُصدر أول رخصة عمل رسمية لمواطن من غزة
عمال فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أنه تم إصدار أول رخصة عمل رسمية لمواطن من قطاع غزة.

وقال مراسل صحيفة "يديعوت احرونوت" إنه "=لأول مرة منذ عام 2006، تم = إصدار أول رخصة عمل لمواطن من غزة، وأن هذا جزء من قرار الحكومة الإسرائيلية بمبادرة من وزير الجيش بيني غانتس.

وأضاف أنه "بموجب مبادرة غانتس ستصدر إسرائيل رخص عمل لـ 20 ألف فلسطيني من غزة، وسيحصل العمال على قسيمة راتب من مشغليهم ستضمن لهم حقوق مثل التأمين الصحي ومعاشات نهاية الخدمة".

  


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