آلية عمل معبر بيت حانون غداً الجمعة

نشرت الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة مساء اليوم الخميس، آلية عمل معبر بيت حانون/ ليرز ليوم غد الجمعة

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وأعلنت الهيئة عن فتح معبر بيت حانون/ ايرز أمام المغادرين من حالات المرضية والإنسانية والمسافرين يوم غد الجمعة الموافق 12/8/2022 حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

وأضافت أن المعبر سيغلق أمام المغادرين والعائدين من وإلى غزة من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا وتستأنف العودة للقطاع من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة.