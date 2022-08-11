تشيّيع جثمان الشهيدة سعدية فرج الله في الخليل

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير غفيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) في بلدة اذنا غرب الخليل، التي ارتقت في يوليو/تموز المنصرم وسلمت سلطات الاحتلال جثمانها اليوم، على حاجز ترقوميا العسكري غرب الخليل.وانطلق موكب تشييع الشهيدة فرج الله من المشفى الأهلي في الخليل صوب منزل ذويها في بلدة إذنا غرب المدينة، حيث ألقيت عليها نظرة الوداع الأخيرة.وأدى المئات من المواطنين من بلدة إذنا والقرى المجاورة صلاة الجنازة على جثمان الشهيدة فرج الله في مسجد العمري بالبلدة، ونقلت لمقبرة البلدة حيث ووري جثمانها الثرى.وشهد موكب التشييع هتافات تدعو للمقاومة والثأر والانتقام للشهيدة التي ارتقت في سجون الاحتلال وتعرضت للإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج المناسب رغم تقدم سنها.وكانت الشهيدة فرج الله، قد ارتقت في الثاني من شهر تموز الماضي في سجن "الدامون" شمال فلسطين المحتلة، بعد توقيف استمر ثمانية أشهر في سجون الاحتلال.واعتقلت فرج الله في 18 من كانون الأول 2021 قرب المسجد الإبراهيمي بعد تعرضها لاعتداء من قبل المستوطنين، أثناء توجهها لزيارة ابنتها التي تقيم في منطقة قريبة من المسجد الابراهيمي.