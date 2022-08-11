دولي

نتائج نهائية: فوز المقربين من نتنياهو في انتخابات الليكود

نتائج نهائية: فوز المقربين من نتنياهو في انتخابات الليكود
انتخابات الليكود
رام الله - دنيا الوطن
أشارت النتائج النهائية للانتخابات الداخلية لحزب "الليكود" لانتخابات الكنيست، التي نشرت اليوم الخميس، إلى أن رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، تمكن من استبعاد أعضاء كنيست قياديين في الحزب عن الأماكن الأولى في القائمة أو إخراجهم منها، فيما حلّ أعضاء كنيست موالون له في الأماكن الأولى.

وتبين بعد فرز قرابة 70% الأصوات أن عضو الكنيست ياريف ليفين، أحد أكثر المقربين من نتنياهو، فاز بالمرتبة الأولى، أي أنه سيكون المرشح الثاني بعد نتنياهو في القائمة.

وأظهرت النتائج الأولية أن أعضاء الكنيست يسرائيل كاتس، حاييم كاتس ويولي إدلشتاين، استبعدوا عن الأماكن العشرة الأولى.

وعبّر مقربون من نتنياهو عن رضاهم من نسبة التصويت في الانتخابات الداخلية، التي جرت أمس، وبلغت 58%.

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