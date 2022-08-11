مهجة القدس: الوضع الصحي للأسير المضرب عواودة خطير للغاية

رام الله - دنيا الوطنأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الخميس، أن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة يمكث حاليًا في مشفى أساف هروفيه، ووفقًا للطبيبة التي قامت بفحصه فإنه يعاني من وضع صحي صعب وخطير للغاية.وأوضحت الطبيبة، أن جسده عبارة عن جلد وعظام لا يوجد عضلات، وهو غير مدرك لما يحدث حوله، ولا يتذكر أسماء أفراد عائلته، وهو يرفض تلقي العلاج، وإدارة المشفى أبلغته في حال عدم تلقيه العلاج سوف لن تبقيه داخل المشفى وسيتم إرجاعه لعيادة سجن الرملة.وعقدت أمس الأربعاء، محكمة عوفر الاستئنافية، جلسة جديدة للنظر في الاستئناف المقدم على قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة.وقررت المحكمة السماح لمحامية الدفاع عنه بزيارته بشكل عاجل اليوم الخميس، برفقة طبيب مختص لإعداد تقرير طبي بحالته الصحية ومن ثم ستصدر قرارها يوم الأحد القادم.