فيديو: مواطن يحتجز موظفين وعملاء بقوة السلاح في أحد البنوك في لبنان



وأوضح موقع (ليبانون ديبايت) أن البنك تعرض إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء حيث دخل شخص مسلح طالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الالتهاب مهددا بإشعال نفسه ومن في الفرع، وأطلق ثلاث طلقات نارية تحذيرية.



وحضرت القوى الأمنية ولكنها لم تدخل إلى المصرف بسبب إقفاله من المعتدي. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)



وحسب المعلومات فإن منفذ عملية الاحتجاز يبلغ من العمر 42 عاما، ويوجد في حسابه في المصرف 210 آلاف دولار أمريكي، أما شقيقه فيوجد في حسابه 500 ألف دولار أمريكي.



وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن منذ عام 2019، هربت المصارف الأموال إلى حسابات أصحاب المصارف والسياسيين خارج لبنان، مبينة أن "بنك فدرال يحتجز وديعة بقيمة 200 ألف دولار للمودع المسلح، والمودع مصر على الحصول على وديعته".



وأضافت: "على مدى 3 سنوات حاول المودع طلب وديعته من المصرف لكن المصرف رفض تحرير الوديعة"، مشيرة إلى أن "والد المودع موجود في المستشفى ويحتاج علاجا بقيمة 50 ألف دولار".























رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم الخميس، بأن فرع (فدرال بنك) في منطقة الحمرا، تعرض إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء من قِبل شخصٍ مسلح طالب بالحصول على وديعته المالية، وقد فرض الجيش طوقا أمنيا.