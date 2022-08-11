شؤون فلسطينية

نقابة المحامين: لن نقبل طلبات انتساب لأي خريج معدله بالثانوية أقل من 75%

نقابة المحامين: لن نقبل طلبات انتساب لأي خريج معدله بالثانوية أقل من 75%
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، دعوة لخريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات التي تتناسب واحتياجات سوق العمل، وذلك على ضوء الزيادة المطردة بأعداد خريجي كليات الحقوق.

وأشار بيان صادر عن نقابة المحامين وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن مجلس النقابة  تداعى  للبحث في هذا الأمر، ومراعاة منه لواقع مهنة المحاماة في ظل حالة التدفق على تخصص الحقوق بما لا ينسجم مع احتياجات سوق العمل، وتجاوز القدرات الاستيعابية للنقابة لتسجيل المتدربين، وإيمانا من مجلس النقابة بضرورة التركيز على جودة التدريب لأهمية هذه المهنة، فقد  قرر مجلس نقابة المحامين التأكيد على قراره السابق بخصوص  خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 وما تلاها وتحديد المعايير الآتية للانتساب والتسجيل في سجلات النقابة: أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 75%. 

كما أكد مجلس نقابة المحامين اقتصار الانتساب لخريجي فرعي العلمي والأدبي فقط، وعلى أن برامج التجسير التي تعتمدها بعض الجامعات لن تكون مدخل للتسجيل في سجلات نقابة المحامين، ولن تكون مقبولة للحصول على شهادة الحقوق تمهيدا للتسجيل في سجلات نقابة المحامين.

كما أكد على أن هذه المعايير تطبق أيضا على خريجي الثانوية العامة لهذا العام 2022.

ووفق بيان لنقابة المحامين، فإن ذلك يأتي انسجاماً مع رؤية النقابة لتحسين جودة التدريب ووفقا لما يتناسب مع القدرات الاستيعابية للنقابة، وعليه اتخذ مجلس النقابة هذه القرارات وفقا لصلاحياته لضبط مسألة تدفق خريجي كليات الحقوق ومراعاة لمستقبل الطلبة خريجي الثانوية العامة المقبلين على الحياة الجامعية حتى لا تكون مسألة التدريب عقبة أمامهم بعد التخرج،  ونتوجه اليهم مرة أخرى باختيار التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته.

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