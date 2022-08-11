شؤون فلسطينية

مجدلاني يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن تطورات وموعد صرف شيكات الشؤون

مجدلاني يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن تطورات وموعد صرف شيكات الشؤون
توضيحية
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، عن تطورات وموعد صرف دفعات شيكات "الشؤون الاجتماعية" للعائلات المستورة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "عملياً نحن نقوم بالتحضير لدفعة جديدة لشيكات الشؤون الاجتماعية خلال الشهر القادم، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أسابيع ونأمل أن ننجز جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن".

وأضاف: "كوزارة تنمية اجتماعية إجراءاتنا أصبح جاهزة، ولكن هذا الأمر بحاجة إلى إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي"، معرباً عن أمله بأنه "خلال الشهر القادم سنكون جاهزين لصرف الدفعة، وسنعلن عنها في الموعد".

وفيما يتعلق بمدى انتظام صرف دفعات شيكات الشؤون الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، أكد وزير التنمية الاجتماعية، أن ذلك مرهون بعاملين، الأول الوضع المالي للموازنة العامة والثاني التزام الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الدعم المالي من الاتحاد توقف منذ عامين.

وتابع: في حال التزام الاتحاد الأوروبي بالدفعتين المُتفق عليهما، فإن يمكن أن يكون هناك دفعة أخرى لصرف لشيكات الشؤون قبل نهاية هذا العام، مؤكداً بأن الدفعة المقبلة ستكون كاملة.

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