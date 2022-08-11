استشهاد طفلة متأثرة بجراحها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة









رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشفى المقاصد في القدس، اليوم الخميس، استشهاد الطفلة ليان الشاعر، سكان خان يونس متأثرة بإصابتها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.وقد أُصيبت الطفلة ليان (10) أعوام، خلال التصعيد الأخير على القطاع، حيث كانت برفقة أفراد عائلتها في رحلة إلى شاطئ البحر، وأصيبت داخل سيارة العائلة بشظايا متطايرة من انفجار صاروخ على بُعد أمتار من سيارتهم.ووفق وزارة الصحة بغزة، بلغ اجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان 48 شهيدا باستشهاد الطفلة ليان الشاعر منهم 17 طفلا و3 سيدات، فيما أصيب 360 آخر.