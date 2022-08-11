شاهد: والده توفي منذ صغره.. طالب ثانوية عامة متفوق يوجه مناشدة للرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطنوجّه الطالب أشرف حسين محمد حسين عبدالرحيم، الحاصل على معدل 92% في الثانوية العالمة، مناشدة إلى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء. د.محمد اشتية، والوزير حسين الشيخ.وقال عبد الرحيم: إنه "يحلم في دراسة طب الأسنان ولكن الظروف الصعبة حالت دون ذلك"، موضحا أن والده توفي منذ صغره ولا يوجد دخل مالي للبيت وهم يعيشون ومن وراء "الشؤون الاجتماعية".ودعا الطالب الرئيس عباس، والوزير اشتية، والوزير الشيخ، للنظر له بعين الرحمة والرأفة لمساعدته وأن يتكفلوا برسوم دراسته وتحقيق حلمة ودراسة طب الأسنان.ولفت إلى أن وضع العائلة المادي صعب، وأن والدته هي المسؤولة عن البيت بعد وفاة ولده.