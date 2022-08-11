كشمير: قتلى في هجوم على موقع للجيش الهندي

أسفر هجوم مسلحون على موقع تابع للجيش الهندي، في إقليم كشمير المتنازع عليه، اليوم الخميس، عن مقتل ثلاثة جنود، بينما قُتل مهاجمان في تبادل لإطلاق النار الذي جاء وسط إجراءات أمنية مشددة قبيل احتفالات الهند بعيد الاستقلال.





وأكد مسؤول بالجيش الهندي على أنه تم تطويق المنطقة المحيطة بالموقع، وأن الهجوم في منطقة راجوري بالإقليم ذي الأغلبية المسلمة وقع في الساعات الأولى من الخميس، حسب ما ذكر موقع ( سكاي نيوز العربية) .





وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "قتل ثلاثة جنود وأصيب اثنان في الهجوم. غير أن القوات ردت بالرصاص وقتلت اثنين من المسلحين".





ووقع الهجوم بعد أيام قليلة من الذكرى الثالثة لإلغاء الحكومة الهندية للحكم الذاتي الدستوري لكشمير، ويأتي بين تاريخين مهمين، حيث من المقرر أن تحتفل الهند بالذكرى الخامسة والسبعين يوم الاثنين لاستقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني.

رام الله - دنيا الوطن