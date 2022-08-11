دولي

تايوان ترفض اقتراح الصين لبلد واحد ونظامين

تايوان ترفض اقتراح الصين لبلد واحد ونظامين
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية التايوانية، جوان أو، اليوم الخميس، إن "شعب تايوان وحده من يملك حق تقرير مصيره، مؤكداً على أن تايبيه ترفض نموذج"بلد واحد ونظامين" الذي اقترحته الصين في كتاب أبيض نشرته هذا الأسبوع".

وبينت أن الصين تستخدم زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لتايوان "كذريعة لخلق وضع عادي جديد لترهيب الشعب التايواني". حسب ما ذكر موقع (سكاي نيوز العربية).

وأعلن الجيش الصيني، يوم الأربعاء، أنه "أتم بنجاح" مهاما مختلفة حول تايوان بعد نحو أسبوع من التدريبات العسكرية.

وأفادت قيادة العمليات الشرقية بجيش التحرير الشعبي في حسابها الرسمي على موقع "ويبو"، بأن قواتها ستراقب عن كثب تغيرات الأوضاع في مضيق تايوان، وستقوم بدوريات بانتظام وستواصل تنفيذ التدريبات العسكرية حتى تكون جاهزة للقتال.

ودافعت بيلوسي، يوم الثلاثاء، عن زيارتها لتايوان ووصفتها بأنها تستحق القيام بها "قطعا" وإن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح للصين بعزل الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأفادت بيلوسي في مقابلة ببرنامج "توداي" على شبكة "إن بي سي" بأنه: "لا يمكن أن نسمح للحكومة الصينية بعزل تايوان... لن يحددوا من الذي يمكنه الذهاب لتايوان".

وتسببت زيارة بيلوسي لتايوان في إعلان بكين إجراء تدريبات عسكرية غير مسبوقة بالقرب من الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الذاتي وتقول الصين إنها جزء من أراضيها.

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