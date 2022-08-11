شؤون فلسطينية

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بكسر النمطية في التعامل مع جرائم الاحتلال

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بكسر النمطية في التعامل مع جرائم الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار سلطات الاحتلال، هدم مدرسة تجمع عين سامية البدوي قرب بلدة كفر مالك شرق رام الله، واعتبرته امتداداً لحرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق وغيرها من المناطق المصنفة (ج) بهدف إلغائه تمهيداً للسيطرة على الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان.

واعتبرت الخارجية، في بيان، اليوم الخميس، قرار الهدم امتداداً لحرب الاحتلال التجهيلية واستهدافه للمؤسسات التعليمية الفلسطينية خاصة في القدس الشرقية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من عمليات هدم واسعة النطاق للمنازل والمنشآت الفلسطينية التجارية والاقتصادية كما حصل بالأمس في أريحا وبلدة حوسان غرب بيت لحم وفي القدس المحتلة.

كما أدانت الوزارة بشدة اعتداءات وانتهاكات عصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما حصل مؤخراً في مسافر يطا، وفي اقتحامهم بشكل جماعي للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

وأكدت أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة التي تتكرر يومياً تعكس سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن في تنفيذ عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتعامل معها كعمق استراتيجي لتعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، بما يعني أن الحكومة الإسرائيلية بشكل يومي تشد الحبال على رقبة الحلول السياسية للصراع وأية فرصة لإحياء عملية السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وتمارس أبشع أشكال التخريب المتعمد لأية جهود دولية وإقليمية مبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع أو لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع باعتبارها دعوة إسرائيلية رسمية وصريحة للعنف.

وقالت الخارجية إنها ستتابع القرار الاستعماري العنصري بهدم مدرسة عين سامية وغيرها من الجرائم بالتنسيق مع الشركاء على المستويات كافة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم.

كما طالبت الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها اليونسكو تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمؤسسات التعليمية الفلسطينية، وطالبت المجتمع الدولي بكسر نمطية ردود الفعل الدولية المتدنية والبائسة تجاه جرائم إسرائيل كقوة احتلال، والبدء بتحرك دولي جاد واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف تغول الاحتلال على شعبنا ومقدراته وحقوقه، وممارسة الضغط اللازم على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي بإنهاء الاحتلال، باعتباره الجذر الأساس لجميع التوترات والمشاكل التي تشهدها ساحة الصراع والمنطقة برمتها

أخبار ذات صلة

مجدلاني يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن تطورات وموعد صرف شيكات الشؤون

مجدلاني يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن تطورات وموعد صرف شيكات الشؤون

الجهاد: تمديد اعتقال السعدي بداية معركة بين الاحتلال والجانب المصري لاستمرار وقف إطلاق النار

الجهاد: تمديد اعتقال السعدي بداية معركة بين الاحتلال والجانب المصري لاستمرار وقف إطلاق النار

استشهاد طفلة متأثرة بجراحها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة

استشهاد طفلة متأثرة بجراحها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة

هيئة الأسرى تكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; تطورات الوضع الصحي للأسير العواودة

هيئة الأسرى تكشف لـ "دنيا الوطن" تطورات الوضع الصحي للأسير العواودة

المرور: ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور: ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

&#34;الإحصاء&#34;: الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني

"الإحصاء": الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني

شاهد: الاحتلال يمدد اعتقال القيادي بـ &#34;الجهاد&#34; بسام السعدي ستة أيام

شاهد: الاحتلال يمدد اعتقال القيادي بـ "الجهاد" بسام السعدي ستة أيام

غزة: &#34;التشريعي&#34; يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

غزة: "التشريعي" يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني

"الإحصاء": الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني

غزة: &#34;التشريعي&#34; يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

غزة: "التشريعي" يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

نادي الأسير: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة

نادي الأسير: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

&#34;التربية&#34;: قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية جديدة بحق التعليم

"التربية": قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية جديدة بحق التعليم

بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

الطقس في فلسطين: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس في فلسطين: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الشؤون المدنية: ‎تسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر ظهر الخميس

الشؤون المدنية: ‎تسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر ظهر الخميس

منوعات

شاهد: إعلامي مصري شهير يشن غضبه على محمد رمضان

شاهد: إعلامي مصري شهير يشن غضبه على محمد رمضان

شاهد: حورية فرغلي تقدم نصيحة غريبة لمحمد رمضان

شاهد: حورية فرغلي تقدم نصيحة غريبة لمحمد رمضان

شاهد كيف عبرت سمية الخشاب عن مقتل الطالبة سلمى بهجت

شاهد كيف عبرت سمية الخشاب عن مقتل الطالبة سلمى بهجت

شاهد: كواليس مسربة لتدريبات دلال عبد العزيز في &#34;تسليم أهالي&#34;

شاهد: كواليس مسربة لتدريبات دلال عبد العزيز في "تسليم أهالي"

شاهد كيف أشعل محمد حماقي الأجواء بحفل مدينة المنصورة الجديدة

شاهد كيف أشعل محمد حماقي الأجواء بحفل مدينة المنصورة الجديدة

شاهد: هنا شيحة بإطلالة شبابية مغايرة تلفت الأنظار

شاهد: هنا شيحة بإطلالة شبابية مغايرة تلفت الأنظار

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع بعد هذه الصورة

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع بعد هذه الصورة

تعرف على المواصفات التي يتمناها حسن شاكوش بزوجته المستقبلية

تعرف على المواصفات التي يتمناها حسن شاكوش بزوجته المستقبلية

تعرف على الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء حسين

تعرف على الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء حسين

ريهام سعيد تكشف عن أول موعد لعرض برنامجها &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد تكشف عن أول موعد لعرض برنامجها "صبايا الخير"

عربي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى &#34;نصر الله&#34;.. ما تفاصيلها؟

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى "نصر الله".. ما تفاصيلها؟

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية