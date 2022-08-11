هيئة الأسرى تكشف لـ "دنيا الوطن" تطورات الوضع الصحي للأسير العواودة

وأكد عبد ربه في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، على أن الحالة الصحية للأسير خليل عواودة متردية ويعاني من نقص حاد بالوزن، الفيتامينات، السوائل والبروتينات، وعدم قدرة على الحركة وتردي واضح بعمل الكلى والقلب والرئتين.



وبيّن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن هناك جهود من الأشقاء المصرين للإفراج عن الأسير خليل عواودة، إضافة لعقد جلسة بالمحكمة كان من المفترض عقدها اليوم ولكن تم تأجيلها ليوم الأحد.







وكان نادي الأسير الفلسطيني، قال صباح اليوم، إن "الأسير عواودة معرض للشهادة في أية لحظة". مضيفًا أن "الوعي الإدراكي لديه تضرر كثيراً حتى تحول إلى ما يشبه الشبح بعد أن ضعفت قدرات النظر والتركيز".





يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، قبل عدة أيام، انتهى بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي، برعاية مصرية، ينص على قيام مصر بمتابعة الإفراج عن الأسيرين بسام السعدي وعواودة.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، اليوم الخميس إنه "تم السماح للمحامية والطبيب الخاص بالأسير خليل عواودة لزيارته حتى يتم إعداد تقرير ورفعه للمحكمة ليتم البث في طلب الاستئناف المتعلق بأمر تجديد اعتقاله لمدة أربعة أشهر".