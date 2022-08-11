شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يمدد اعتقال القيادي بـ "الجهاد" بسام السعدي ستة أيام

شاهد: الاحتلال يمدد اعتقال القيادي بـ "الجهاد" بسام السعدي ستة أيام
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، بأن المحكمة العسكرية في (عوفر)، مددت اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي من مدينة جنين، لمدة ستة أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت السعدي في الثاني من آب/أغسطس الجاري، من منزله في مدينة جنين.

وعلى إثر ذلك هددت حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، بالرد على هذا الاعتقال، قبل أن يبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية يوم الجمعة الماضية، قال إنها استهدفت حركة الجهاد في قطاع غزة.

واستمر العدوان ثلاثة أيام أسفر عن استشهاد 47 مواطناً بينهم القياديان البارزان في سرايا القدس، تيسير الجعبري، وخالد منصور.

ومن بين الشهداء وفق إحصاءات وزارة الصحة 15 طفلاً وعدد من السيدات.

وتم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي، برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على قيام مصر بمتابعة الإفراج عن الأسير السعدي والمضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، خليل عواودة.

في السياق، قال نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم، إن "الأسير عواودة معرض للشهادة في أية لحظة". مضيفًا أن "الوعي الإدراكي لديه تضرر كثيراً حتى تحول إلى ما يشبه الشبح بعد أن ضعفت قدرات النظر والتركيز".


 


أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34; تطالب المجتمع الدولي بكسر النمطية في التعامل مع جرائم الاحتلال

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بكسر النمطية في التعامل مع جرائم الاحتلال

هيئة الأسرى تكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; تطورات الوضع الصحي للأسير العواودة

هيئة الأسرى تكشف لـ "دنيا الوطن" تطورات الوضع الصحي للأسير العواودة

المرور: ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور: ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

&#34;الإحصاء&#34;: الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني

"الإحصاء": الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني

غزة: &#34;التشريعي&#34; يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

غزة: "التشريعي" يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

نادي الأسير: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة

نادي الأسير: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

فيديو.. الأشغال بغزة تكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; مراحل التعامل مع ملف متضرري العدوان الأخير

فيديو.. الأشغال بغزة تكشف لـ "دنيا الوطن" مراحل التعامل مع ملف متضرري العدوان الأخير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني

"الإحصاء": الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني

غزة: &#34;التشريعي&#34; يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

غزة: "التشريعي" يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

نادي الأسير: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة

نادي الأسير: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

&#34;التربية&#34;: قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية جديدة بحق التعليم

"التربية": قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية جديدة بحق التعليم

بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

الشؤون المدنية: ‎تسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر ظهر الخميس

الشؤون المدنية: ‎تسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر ظهر الخميس

نابلس تودع 39 شهيداً منذ بداية العام 2021

نابلس تودع 39 شهيداً منذ بداية العام 2021

منوعات

شاهد: إعلامي مصري شهير يشن غضبه على محمد رمضان

شاهد: إعلامي مصري شهير يشن غضبه على محمد رمضان

شاهد: حورية فرغلي تقدم نصيحة غريبة لمحمد رمضان

شاهد: حورية فرغلي تقدم نصيحة غريبة لمحمد رمضان

شاهد كيف عبرت سمية الخشاب عن مقتل الطالبة سلمى بهجت

شاهد كيف عبرت سمية الخشاب عن مقتل الطالبة سلمى بهجت

شاهد: كواليس مسربة لتدريبات دلال عبد العزيز في &#34;تسليم أهالي&#34;

شاهد: كواليس مسربة لتدريبات دلال عبد العزيز في "تسليم أهالي"

شاهد كيف أشعل محمد حماقي الأجواء بحفل مدينة المنصورة الجديدة

شاهد كيف أشعل محمد حماقي الأجواء بحفل مدينة المنصورة الجديدة

شاهد: هنا شيحة بإطلالة شبابية مغايرة تلفت الأنظار

شاهد: هنا شيحة بإطلالة شبابية مغايرة تلفت الأنظار

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع بعد هذه الصورة

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع بعد هذه الصورة

تعرف على المواصفات التي يتمناها حسن شاكوش بزوجته المستقبلية

تعرف على المواصفات التي يتمناها حسن شاكوش بزوجته المستقبلية

تعرف على الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء حسين

تعرف على الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء حسين

ريهام سعيد تكشف عن أول موعد لعرض برنامجها &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد تكشف عن أول موعد لعرض برنامجها "صبايا الخير"

عربي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى &#34;نصر الله&#34;.. ما تفاصيلها؟

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى "نصر الله".. ما تفاصيلها؟

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية