شؤون فلسطينية

غزة: "التشريعي" يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

غزة: "التشريعي" يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار القانوني في المجلس التشريعي، بغزة، د. محمد أبو مصطفى:" إن المجلس التشريعي يعكف على إنضاج مشروع قانون الصناعة لعام 2021، وذلك لأهمية هذا القانون في خدمة المواطن والصانع الفلسطيني والاقتصاد الوطني".

وأضاف خلال البرنامج الإذاعي "تحت قبة البرلمان"، أن هناك مشاريع قانوني صناعة قدمت للتشريعي عامي 2014م، و2020م، وخضعت للدراسة، ولم ينضجا في حينه، وقبل أشهر تم تقديم مشروع قانون للجنة الاقتصادية بالتشريعي، وتعمل
الشؤون القانونية بالمجلس على إنضاجه، حيث شكلت لجنة من كافة الجهات ذات العلاقة، وتمت دراسته ومناقشته بشكل مستفيض وبات شبه جاهز للعرض على المجلس التشريعي للإقرار وفق الأصول.

وبين د. أبو مصطفى أن القانون الجديد من شأنه سد لثغرات موجودة في ظل القوانين الناظمة لعمل الصناعة في فلسطين والتي ترجع لعهد الخلافة العثمانية، وعهد الإدارة المصرية، أو قرارات مجلس الوزراء، والتي لا تتناسب مع تطور الصناعة
ولم تواكب التطور الصناعي.

وأوضح أن مشروع القانون يضم 8 فصول، بها 39 مادة، خلالها تم تعريف المنشأة الصناعية والحرفة والمنتج المحلي ومواصفاته، والترخيص الصناعي وشروطه، وحدد للصانع سجل يمتاز بخصوصية وسرية ولا يمكن الاطلاع عليه إلا بإذن من المحكمة المختصة أو النيابة العامة، أو بناء على طلب من الجهات الرقابية المختصة وفقاً للقانون، أو الجهاز المركزي للإحصاء، كما وضع مشروع القانون آليات المتابعة والمراقبة والمخالفات والعقوبات وغيرها.

وبين أنه في حال تقدم شخص للإدارة المختصة لترخيص مصنع ولم يمنح من قبل وزارة الاقتصاد، أو ألغيت رخصته أو رفض اعتراضه، فإن القانون يكفل له حق الطعن والتظلم، وذلك لدى المحكمة المختصة لكافة ما يتعلق بمشروع قانون الصناعة وهي
المحكمة الإدارية، مشيرًا إلى أن القانون قسم الترخيص إلى رخصة إنشاء (إقامة منشأة صناعية)، ورخصة التشغيل (تشغيل منشأة صناعية)، ورخصة التشغيل تجدد سنوياً.

وقال د. أبو مصطفى: "أن مشروع القانون يعطي الحق لوزير الاقتصاد الوطني بإيقاف المنشأة المخالفة، وكما أعطي الحق لصاحب المنشأة العلم بقرار الإيقاف خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ صدوره، وكذلك تسوية أوضاعه، وتسقط أي عقوبة في حال تم تسوية المخالفة".

وأضاف "أفرد القانون فصلاً خاصاً للمواصفات، وإذا لم يكن للمنتج مواصفات معينة في القانون نلجأ للمواصفات الدولية"، موضحًا أن المقاييس والمواصفات الفلسطينية لها نظام مأخوذ به وجودة المنتجات الفلسطينية تصدر للخارج، وهناك منتجات وصناعات فلسطينية جيدة.

تحدث القانون كما يبين د. أبو مصطفى عن دعم المنتج الوطني، حيث قال :"القانون منحاز إلى الصانع حتى يوجد منتج محلي بأرخص الأسعار، وبأعلى الجودة، وبالتالي يستفيد المواطن من السلع الرخيصة وذات الجودة العالية، ويمكن لمنتجاتنا المحلية أن يتم تصديرها للخارج"، ومن بين سبل دعم المنتج المحلي سيتم فرض ضرائب على المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي.

أما عن تشجيع الاستثمار، فقد أوجد القانون تخفيضات هائلة لمن يريد الاستثمار في الصناعة، من بينها أنه لم يفرض ضريبة دخل حتى على الأموال المعادة استثمارها من الأرباح، كما ربط المشرع هذا القانون بقانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية، وهي تعنى بتشجيع الصناعات
وتنميتها، علاوة عن أن هناك جملة من التسهيلات الحكومية لتشجيع الاستثمار من بينها، تخصيص أراضي حكومية للأغراض الصناعية بأسعار تشجيعية، وهذا يعني أيضًا توفير آلاف فرص العمل مع افتتاح مصانع جديدة.

وأوضح د. أبو مصطفى أن القانون ربط بين بعض الصناعات والوزارات ذات الاختصاص، فصناعة الأدوية يجب أن تتم بالتعاون والتنسيق والرجوع لوزارة الصحة، فهي ذات العلاقة في تحديد المواصفات والكميات.

وبين وجود مادة عقوبات، والتي جاءت لضبط السوق وكلها يمكن التراجع عنها إذا سوى صاحب المصنع أوضاعه أو مخالفته، إلا غرامة أو عقوبة إعطاء معلومات أو بيانات كاذبة، يحصل من خلالها صاحب المنشأة الصناعية على حوافز أو مزايا، وتسحب كافة تلك المكتسبات.

وبين أن القانون أفرد فصلاً كاملاً للضبطية القضائية، فمن حق موظفي الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، أن يقوموا بالضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات صاحبة الاختصاص بالمتابعة، ولكن لم يعط لهم على الاطلاق بل جعل لهم متابعة، وأوجد مواد تحمى أي شبهة في حال يقوم الموظف بإعطاء معلومات غير حقيقة، ليكون هناك شفافية أكثر.

وأشار د. أبو مصطفى إلى أن المجلس التشريعي حريص على التواصل مع أصحاب الصناعات والغرفة التجارية وكل من له علاقة بمشروع قانون الصناعة، للمشاورة والتجويد والانضاج والصياغة بالصورة النهائية قبل رفعه للمجلس التشريعي، للإقرار وفق الأصول ليكون قريبًا قانونًا نافذاً.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34; تطالب المجتمع الدولي بكسر النمطية في التعامل مع جرائم الاحتلال

"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بكسر النمطية في التعامل مع جرائم الاحتلال

هيئة الأسرى تكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; تطورات الوضع الصحي للأسير العواودة

هيئة الأسرى تكشف لـ "دنيا الوطن" تطورات الوضع الصحي للأسير العواودة

المرور: ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور: ثلاث إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

&#34;الإحصاء&#34;: الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني

"الإحصاء": الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني

شاهد: الاحتلال يمدد اعتقال القيادي بـ &#34;الجهاد&#34; بسام السعدي ستة أيام

شاهد: الاحتلال يمدد اعتقال القيادي بـ "الجهاد" بسام السعدي ستة أيام

نادي الأسير: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة

نادي الأسير: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

فيديو.. الأشغال بغزة تكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; مراحل التعامل مع ملف متضرري العدوان الأخير

فيديو.. الأشغال بغزة تكشف لـ "دنيا الوطن" مراحل التعامل مع ملف متضرري العدوان الأخير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني

"الإحصاء": الشباب يشكلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني

غزة: &#34;التشريعي&#34; يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

غزة: "التشريعي" يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

نادي الأسير: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة

نادي الأسير: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

&#34;التربية&#34;: قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية جديدة بحق التعليم

"التربية": قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية جديدة بحق التعليم

بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

الشؤون المدنية: ‎تسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر ظهر الخميس

الشؤون المدنية: ‎تسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر ظهر الخميس

نابلس تودع 39 شهيداً منذ بداية العام 2021

نابلس تودع 39 شهيداً منذ بداية العام 2021

منوعات

شاهد: إعلامي مصري شهير يشن غضبه على محمد رمضان

شاهد: إعلامي مصري شهير يشن غضبه على محمد رمضان

شاهد: حورية فرغلي تقدم نصيحة غريبة لمحمد رمضان

شاهد: حورية فرغلي تقدم نصيحة غريبة لمحمد رمضان

شاهد كيف عبرت سمية الخشاب عن مقتل الطالبة سلمى بهجت

شاهد كيف عبرت سمية الخشاب عن مقتل الطالبة سلمى بهجت

شاهد: كواليس مسربة لتدريبات دلال عبد العزيز في &#34;تسليم أهالي&#34;

شاهد: كواليس مسربة لتدريبات دلال عبد العزيز في "تسليم أهالي"

شاهد كيف أشعل محمد حماقي الأجواء بحفل مدينة المنصورة الجديدة

شاهد كيف أشعل محمد حماقي الأجواء بحفل مدينة المنصورة الجديدة

شاهد: هنا شيحة بإطلالة شبابية مغايرة تلفت الأنظار

شاهد: هنا شيحة بإطلالة شبابية مغايرة تلفت الأنظار

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع بعد هذه الصورة

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع بعد هذه الصورة

تعرف على المواصفات التي يتمناها حسن شاكوش بزوجته المستقبلية

تعرف على المواصفات التي يتمناها حسن شاكوش بزوجته المستقبلية

تعرف على الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء حسين

تعرف على الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء حسين

ريهام سعيد تكشف عن أول موعد لعرض برنامجها &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد تكشف عن أول موعد لعرض برنامجها "صبايا الخير"

عربي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى &#34;نصر الله&#34;.. ما تفاصيلها؟

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى "نصر الله".. ما تفاصيلها؟

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية