عاجل

  • نادي الأسير: الأسير خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة

نادي الأسير: الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة
الأسير خليل العواودة
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم، إن "الأسير خليل عواودة معرض للشهادة في أية لحظة". مضيفًا أن "الوعي الإدراكي لديه تضرر كثيراً حتى تحول إلى ما يشبه الشبح بعد أن ضعفت قدرات النظر والتركيز".

وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، بأن هناك "تدهور طرأ على صحة الأسير المضرب عن الطعام خليل العواودة الذي طالب الجهاد بالإفراج عنه والتي قد تؤثر على قدراته الإدراكية".

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن "خليل العواودة معرض لخطر الإصابة بتلف في المخ والأعصاب نتيجة إضرابه عن الطعام".

وعقدت محكمة الاحتلال، أمس، جلسة مفاجئة للمعتقل الإداري خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 152 يوماً في سجن (عوفر)، بسبب خطورة وضعه الصحي. 

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنّ ما تقرر بعد ساعتين من عقد الجلسة الطارئة هو السماح لمحاميته وللطبيب بالزيارة، وعليه ستُصدِرُ المحكمة قراراً بشأن الاستئناف المقدّم على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري، علماً بأنّ جلسة محاكمة عقدت بالأمس له، وتقرّر عرض الأسير عواودة على طبيب مختص لفحص الإدراك لديه، ولم تقرر المحكمة شيئاً بخصوص الاستئناف بعد. 

هذا ولا يزال الأسير عواودة يرقد في سجن الرملة، ولم ينقل إلى مستشفى مدني بشكل دائم، وذلك وفقاً لزوجته دلال عواودة ونقلاً عن نادي الأسير.

ويواصل المعتقل خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري، ويرفض الاحتلال حتى اليوم الاستجابة لمطلبه المتمثل في إنهاء اعتقاله الإداري.

يأتي ذلك، فيما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية أن وفداً أمنياً مصرياً يتابع في إسرائيل قضية الأسير عواودة.

ويتابع الوفد المصري تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي، وخاصة في ما يتعلق بنقل الأسير عواودة إلى مستشفى مدني عام لتلقّي العلاج فيه، تمهيداً لإعلان فك إضرابه عن الطعام.

وكان عواودة أضرب لمدة 111 يوماً، وعلّق إضرابه أسبوعاً فقط وعاد إلى الإضراب بعد تنصّل إدارة السجن من إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

وأعلن العشرات من الأسرى دخولهم في إضراب تضامناً مع الأسير عواودة. وأكد نادي الأسير، في بيان له، أن الأسير عواودة يواجه الموت، في ظل ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.










أخبار ذات صلة

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

الأشغال بغزة تكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; مراحل التعامل مع ملف متضرري العدوان الأخير

الأشغال بغزة تكشف لـ "دنيا الوطن" مراحل التعامل مع ملف متضرري العدوان الأخير

&#34;التربية&#34;: قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية جديدة بحق التعليم

"التربية": قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية جديدة بحق التعليم

بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الطقس في فلسطين: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس في فلسطين: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الشؤون المدنية: ‎تسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر ظهر الخميس

الشؤون المدنية: ‎تسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر ظهر الخميس

نابلس تودع 39 شهيداً منذ بداية العام 2021

نابلس تودع 39 شهيداً منذ بداية العام 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

&#34;التربية&#34;: قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية جديدة بحق التعليم

"التربية": قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية جديدة بحق التعليم

الشؤون المدنية: ‎تسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر ظهر الخميس

الشؤون المدنية: ‎تسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر ظهر الخميس

نابلس تودع 39 شهيداً منذ بداية العام 2021

نابلس تودع 39 شهيداً منذ بداية العام 2021

الرئيس عباس يهاتف ذوي شهداء نابلس الثلاثة

الرئيس عباس يهاتف ذوي شهداء نابلس الثلاثة

&#34;القدس المفتوحة&#34; تحتفل بتخريج فوجها الـ 25 في عدة فروع بالضفة

"القدس المفتوحة" تحتفل بتخريج فوجها الـ 25 في عدة فروع بالضفة

منظمة: تسجيل 30 انتهاكًا ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي

منظمة: تسجيل 30 انتهاكًا ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي

اجتماع يبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

اجتماع يبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

منوعات

شاهد: هنا شيحة بإطلالة شبابية مغايرة تلفت الأنظار

شاهد: هنا شيحة بإطلالة شبابية مغايرة تلفت الأنظار

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع بعد هذه الصورة

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع بعد هذه الصورة

تعرف على المواصفات التي يتمناها حسن شاكوش بزوجته المستقبلية

تعرف على المواصفات التي يتمناها حسن شاكوش بزوجته المستقبلية

تعرف على الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء حسين

تعرف على الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء حسين

ريهام سعيد تكشف عن أول موعد لعرض برنامجها &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد تكشف عن أول موعد لعرض برنامجها "صبايا الخير"

كم يتقاضى الفنانون أجورًا في حفلاتهم بالساحل الشمالي؟

كم يتقاضى الفنانون أجورًا في حفلاتهم بالساحل الشمالي؟

تعرف على الفنانتين بطلتا فيلم محمد رمضان المثير للجدل

تعرف على الفنانتين بطلتا فيلم محمد رمضان المثير للجدل

بلقيس فتحي تعلن عن نيتها بالزواج مرة ثانية

بلقيس فتحي تعلن عن نيتها بالزواج مرة ثانية

&#34;حسبي الله ونعم الوكيل فيكي&#34;.. سعد الصغير يهاجم بوسي

"حسبي الله ونعم الوكيل فيكي".. سعد الصغير يهاجم بوسي

وفاة فنان مشهور قديم يحزن الشارع الأردني

وفاة فنان مشهور قديم يحزن الشارع الأردني

عربي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى &#34;نصر الله&#34;.. ما تفاصيلها؟

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى "نصر الله".. ما تفاصيلها؟

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية