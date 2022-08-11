هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

رام الله - دنيا الوطنوقّع رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية د. معمر شتيوي، اليوم، مع رئيس "هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأردنية" أ. د. ظافر الصرايرة؛ مذكرةً للتعاون في مجالات الاعتماد والجودة والاختبارات الوطنية.وتتضمن المذكرة تنمية علاقات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بنظام التعليم العالي بهدف تسهيل اعتماد البرامج الأكاديمية، وكذلك التعاون في مجال جودة البرامج، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بنظام الاختبارات الوطنية، بحيث سيتم تشكيل فريق عمل فلسطيني - أردني لتنفيذ بنود هذه المذكرة.وفي هذا السياق، أكد شتيوي عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والأردني، معبراً عن الحرص، وبتوجيهات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس؛ على تعزيز وتوسيع مجالات التعاون مع الهيئة الأردنية؛ بما يضمن الارتقاء بقطاع التعليم العالي وتجويد مخرجاته في كلا البلدينالشقيقين.من جهته، أكد الصرايرة الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الممتدة بين الشعبين، لافتاً إلى الحرص الذي توليه الهيئة الأردنية لتعزيز شراكتها وتعاونها مع نظيرتها الفلسطينية، بما يسهم في تبادلالخبرات للارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية في كلا البلدين.وحضر مراسم التوقيع على المذكرة من الجانب الفلسطيني كل من مدير دائرة الجودة في هيئة الاعتماد الفلسطينية م. إياد أبو سمرة، ود. أحمد أبو الرب من دائرة الاختبارات الوطنية في الهيئة، ومن الجانب الأردني؛ نائب رئيس الهيئة أ. د. زيد العنبر، ومساعد الرئيس لشؤون الجودة أ. د. زيد البشايرة، ومساعد الرئيس لشؤون الاعتماد أ. د. سعد بني محمد.