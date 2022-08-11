عربي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
أسقطت دولة الإمارات العربية المتحدة، حكمًا على محام أمريكي كان يمثل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعاقبته بدلًا من ذلك بغرامة قدرها 1.36 مليون دولار وترحيله.

وكان المحامي عاصم غفور، الذي يقيم بولاية (فرجينيا) الأمريكية، قد أدين في الإمارات غيابيًا بتهم غامضة تشمل غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، لم تنشر السلطات تفاصيل حول القضية، واكتفت بالقول إنها تتعلق بتحويلات مالية غير مشروعة من خلال النظام المصرفي الإماراتي.

وألقت قوات الأمن في الإمارات، القبض عليه عند هبوطه في مطار دبي الدولي وأرسلوه إلى مركز احتجاز في أبو ظبي، حيث حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات متبوعا بالترحيل.

وتحدث محامي غفور شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يرغب في تعطيل الإجراءات لأن موكله كان لا يزال في الإمارات. 

وقال: إن السلطات أمرت غفور بدفع غرامة قدرها 1.36 مليون دولار قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.

وكان غفور يمر عبر دبي في طريقه إلى إسطنبول لحضور حفل زفاف عائلي. ويقول أنصاره إنه لم تكن لديه فكرة أن الإمارات قد أدانته في وقت ما في الماضي.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى &#34;نصر الله&#34;.. ما تفاصيلها؟

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى "نصر الله".. ما تفاصيلها؟

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

نصر الله يهدد: حال اغتيال إسرائيل لقادتنا سيواجه برد

نصر الله يهدد: حال اغتيال إسرائيل لقادتنا سيواجه برد

مأرب: ثماني إصابات وحالة وفاة وفقدان ستة آخرين جراء السيول

مأرب: ثماني إصابات وحالة وفاة وفقدان ستة آخرين جراء السيول

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين لابيد والسيسي حول التهدئة

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين لابيد والسيسي حول التهدئة

قوى وأحزاب عربية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

قوى وأحزاب عربية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

اليمن: إقالة قيادات عسكرية وأمنية على خلفية أحداث شبوة

اليمن: إقالة قيادات عسكرية وأمنية على خلفية أحداث شبوة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: &#34;التشريعي&#34; يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

غزة: "التشريعي" يُعد مشروع قانون الصناعة لدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

هيئة الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها الأردنية

&#34;التربية&#34;: قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية جديدة بحق التعليم

"التربية": قرار هدم مدرسة عين سامية جريمة احتلالية جديدة بحق التعليم

الشؤون المدنية: ‎تسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر ظهر الخميس

الشؤون المدنية: ‎تسليم جثمان الشهيدة سعدية مطر ظهر الخميس

نابلس تودع 39 شهيداً منذ بداية العام 2021

نابلس تودع 39 شهيداً منذ بداية العام 2021

الرئيس عباس يهاتف ذوي شهداء نابلس الثلاثة

الرئيس عباس يهاتف ذوي شهداء نابلس الثلاثة

&#34;القدس المفتوحة&#34; تحتفل بتخريج فوجها الـ 25 في عدة فروع بالضفة

"القدس المفتوحة" تحتفل بتخريج فوجها الـ 25 في عدة فروع بالضفة

منظمة: تسجيل 30 انتهاكًا ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي

منظمة: تسجيل 30 انتهاكًا ضد المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي

منوعات

شاهد: حورية فرغلي تقدم نصيحة غريبة لمحمد رمضان

شاهد: حورية فرغلي تقدم نصيحة غريبة لمحمد رمضان

شاهد كيف عبرت سمية الخشاب عن مقتل الطالبة سلمى بهجت

شاهد كيف عبرت سمية الخشاب عن مقتل الطالبة سلمى بهجت

شاهد: كواليس مسربة لتدريبات دلال عبد العزيز في &#34;تسليم أهالي&#34;

شاهد: كواليس مسربة لتدريبات دلال عبد العزيز في "تسليم أهالي"

شاهد كيف أشعل محمد حماقي الأجواء بحفل مدينة المنصورة الجديدة

شاهد كيف أشعل محمد حماقي الأجواء بحفل مدينة المنصورة الجديدة

شاهد: هنا شيحة بإطلالة شبابية مغايرة تلفت الأنظار

شاهد: هنا شيحة بإطلالة شبابية مغايرة تلفت الأنظار

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع بعد هذه الصورة

بيومي فؤاد يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير مروع بعد هذه الصورة

تعرف على المواصفات التي يتمناها حسن شاكوش بزوجته المستقبلية

تعرف على المواصفات التي يتمناها حسن شاكوش بزوجته المستقبلية

تعرف على الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء حسين

تعرف على الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة رجاء حسين

ريهام سعيد تكشف عن أول موعد لعرض برنامجها &#34;صبايا الخير&#34;

ريهام سعيد تكشف عن أول موعد لعرض برنامجها "صبايا الخير"

كم يتقاضى الفنانون أجورًا في حفلاتهم بالساحل الشمالي؟

كم يتقاضى الفنانون أجورًا في حفلاتهم بالساحل الشمالي؟

عربي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى &#34;نصر الله&#34;.. ما تفاصيلها؟

الأمم المتحدة توجّه رسالة إلى "نصر الله".. ما تفاصيلها؟

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

شاهد: وفاة رجل أعمال سعودي أثناء حديثه بمؤتمر في مصر

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية