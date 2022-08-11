بغرامة تخطت مليون دولار..الإمارات تُسقط حكمًا بسجن محامٍ سابق لخاشقجي

أسقطت دولة الإمارات العربية المتحدة، حكمًا على محام أمريكي كان يمثل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعاقبته بدلًا من ذلك بغرامة قدرها 1.36 مليون دولار وترحيله.





وكان المحامي عاصم غفور، الذي يقيم بولاية (فرجينيا) الأمريكية، قد أدين في الإمارات غيابيًا بتهم غامضة تشمل غسيل الأموال والتهرب الضريبي.





وبحسب موقع (روسيا اليوم)، لم تنشر السلطات تفاصيل حول القضية، واكتفت بالقول إنها تتعلق بتحويلات مالية غير مشروعة من خلال النظام المصرفي الإماراتي.





وألقت قوات الأمن في الإمارات، القبض عليه عند هبوطه في مطار دبي الدولي وأرسلوه إلى مركز احتجاز في أبو ظبي، حيث حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات متبوعا بالترحيل.





وتحدث محامي غفور شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يرغب في تعطيل الإجراءات لأن موكله كان لا يزال في الإمارات.





وقال: إن السلطات أمرت غفور بدفع غرامة قدرها 1.36 مليون دولار قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.





وكان غفور يمر عبر دبي في طريقه إلى إسطنبول لحضور حفل زفاف عائلي. ويقول أنصاره إنه لم تكن لديه فكرة أن الإمارات قد أدانته في وقت ما في الماضي.

رام الله - دنيا الوطن