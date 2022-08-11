للمرة الأولى.. تعيين ضابط درزي قائداً لسلاح المدرعات بجيش الاحتلال





وقد جرت مراسم التسليم والتسلم للمنصب في النصب التذكاري لسلاح المدرعات في اللطرون، وبحضور قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال.



وقال إبراهيم في تصريح نقلته هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن "الدبابة ستواصل لعب الدور الحاسم في المعارك المستقبلية ولكن يجب ملائمتها للواقع في ساحة القتال وللتطورات التكنولوجية".





رام الله - دنيا الوطنتولي البريغادير هشام إبراهيم، منصب قائد سلاح المدرعات في جيش الاحتلال، ليصبح أول درزي يتولى هذا المنصب.