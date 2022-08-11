بعد اتهامها بتسريب (كورونا).. شقيقة كيم جونغ أون تهدد بالقضاء على كوريا الجنوبية

وجّهت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اتهامًا أوليًا إلى سلطات كوريا الجنوبية بنقل (فيروس) كورنا داخل كوريا الشمالية، مما أدى إلى إصابة زيم كوريا الشمالة كيم جونغ أون.





وقد هددت كيم يو جونغ، سلطات كوريا الجنوبية "بالقضاء عليها" في حال تسببت بتسلل فيروس (كورونا) إلى كوريا الشمالية. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)





وكررت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي اتهامات بيونغ يانغ لسيؤول بنقل الفيروس إلى داخل الجمهورية من الجنوب.



وقالت خلال اجتماع حزبي، يوم الأربعاء: "درسنا مختلف الخطط للرد، لكن إجراءاتنا الجوابية يجب أن تكون مميتة"، حسبما نقلت عنها الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية.



وأضافت: "أذا استمر العدو بأعماله الخطيرة.. فسنرد ليس فقط بالقضاء على الفيروس، بل بالقضاء على السلطات الكورية الجنوبية أيضا".



ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "الانتصار" على فيروس كورونا في البلاد









رام الله - دنيا الوطن