بدء عملية فرز الأصوات بالانتخابات التمهيدية لحزب (ليكود) في إسرائيل

ومارس أمس حوالي 80 ألف منتسب حقهم في التصويت مما يشكل 58% من منتسبي (ليكود)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتشير معطيات أولية غير نهائية، إلى أن النواب ياريف ليفين وإيلي كوهين ويوؤاف غالانت هم الأوفر حظًا ليحلوا بعد رئيس الحزب بنيامين نتنياهو ويتردد بقوة اسم النائبة ميري ريغف لتكون ضمن العشرة الأوائل.



وتراجع النواب يولي ادلشتين وحاييم كاتس ودافيد بيتان الى مراتب متأخرة.





ويتوقع اعلان النتائج النهائية في غضون ساعات علما بانه تم حتى الساعة السابعة من صباح اليوم فرز حوالي 20% من الأصوات، ويتوقع اعلان النتائج النهائية خلال اليوم.



وتقرر الليلة الماضية تأجيل موعد إغلاق صناديق الاقتراع مرتين، بسبب الاقبال الكبير للمصوتين في الساعات الأخيرة على ممارسة حقهم الانتخابي.



رام الله - دنيا الوطنبدأت فجر اليوم الخميس، عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزب (ليكود)، لتحديد قائمة مرشحي الحزب لـ (كنيست).