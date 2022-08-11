بينهم أسيران محرران.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات قوات الاحتلال، اليوم الخميس، حملة اعتقالات في محافظات الضفة الغربية، طالت عددًا من المواطنين.ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: محمد فواز المشايخ، ومالك جمال محمد علان، ومجدي مصطفى علي أبو عمر من منطقة الجداول في بيت جالا غرب بيت لحم، إضافة إلى اعتقال مجدي أبو عكر، وحمزة عبد العزيز أبو سرور، من مخيم عايدة شمالا.ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، من قرية المغير، الطفلين الشقيقين محمود علاء الحج محمد (15 عاما)، ومحمد (14 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويهما، وفتشته وعبثت بمحتوياته.ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر مراد محمد سعيد فشافشة، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مدينة نابلس.ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: المحرر جهاد محمد سليم خريوش (24 عاما) من مخيم طولكرم، والمحرر أنس طالب سعيد الأشقر (26 عاما) من بلدة صيدا، ومحمود مجاهد من بلدة زيتا.ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: عبد عمران ناصر الدين من منطقة عيصى في المدينة، وعمار محمد جوابرة، وراني محمد اهديب من مخيم العروب شمال الخليل، ومراد مأمون العواودة من بلدة دورا جنوب الخليل.