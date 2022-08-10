نابلس تودع 39 شهيداً منذ بداية العام 2021

رام الله - دنيا الوطنشهدت محافظة نابلس منذ بداية العام 2021، تصاعداً في العمل المقاوم والتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.ومنذ بداية العام الماضي استشهد على أرض نابلس 39 مواطناً، برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.ومن بين شهداء نابلس 9 أطفال هم (سعيد يوسف عودة ومحمد سعيد حمايل وأحمد زاهي داوود وعماد خالد حشاش ومحمد أمجد دعدس ومحمد نضال يونس و نادر هيثم ريان وغيث رفيق يامين وحسين جمال طه).وارتقى عدد من الشهداء خلال اشتباكات مسلحة في نابلس، كان آخرهم المقاومان ابراهيم النابلسي واسلام صبوح، وسبقهم بأيام الشهيدان عبد الرحمن جمال صبح ومحمد بشار العزيزي.ومن بين الشهداء عدد من الشباب الثائر الذين ارتقوا خلال دفاعهم عن جبل صبيح في بيتا، كالشيخ عاطف حناشية والشاب زكريا حمايل وعيسى برهم.