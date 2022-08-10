"القدس المفتوحة" تحتفل بتخريج فوجها الـ 25 في عدة فروع بالضفة

رام الله - دنيا الوطناحتفلت جامعة القدس المفتوحة، اليوم الأربعاء ‏بتخريج الفوج الخامس والعشرين "فوج علَمنا عزّنا" بفروعها في بيت لحم وطولكرم وسلفيت ودورا، كل على حدة، بحضور محافظي المحافظات ممثلين عن الرئيس محمود عباس راعي الاحتفالات، ناقلين تحياته ومباركته للطلبة الخريجين، كما تحدث مديرو الفروع وممثلو مجالس الطلبة والطلبة المتفوقون.فرع بيت لحم يحتفل بتخريج طلبتهاحتفل فرع الجامعة في بيت لحم، بتخريج طلبته بحضور ممثل الرئيس كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم، وعضو مجلس أمناء الجامعة سامي عدوان، وممثل رئيس الجامعة مدير فرع بيت لحم محمد ذويب، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية ومؤسسات محافظة بيت لحم، وممثلي الأجهزة الأمنية، وشخصيات اعتبارية، ورجال دين مسلمين ومسيحيين، وعدد كبير من أهالي الخريجين.ونقل حميد تحيات الرئيس عباس إلى الخريجين وذويهم وإدارة الجامعة، مشيداً بالدور الريادي والمتقدم للجامعة وتطور العمل والبرامج فيها، مؤكداً أهمية مواءمة البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل واستيعاب الخريجين، مشيراً إلى أن الجامعة شكلت لبنة أساسية في مواجهة التحديات الاحتلالية وفتحت الفرصة أمام آلاف الخريجين لاستكمال التعليم، متمنياً لجميع الخريجين النجاح والتقدم في عملهم المستقبلي.إلى ذلك، ثمن عضو مجلس أمناء "القدس المفتوحة" سامي عدوان، دور الطاقم الأكاديمي والإداري في الجامعة في خدمة الطلبة وتوفير فرص التعليم والتطور المهني والأكاديمي والعلمي من أجل خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز مكانته الإنسانية والحضارية، "فمن خلال العلم نحافظ ونجدد ونقوي عزتنا".بعد ذلك، تحدث ممثل رئيس الجامعة سمير النجدي مدير فرع بيت لحم محمد ذويب، مرحباً بالضيوف في حفلِ تَخرجِ كوكبةٍ من نجومِ جامعة القدس المفتوحة في فوجها الـ(25)، مشيراً إلى أن الجامعة عملت على تطوير العديد من مختبرات الحاسوب والإعلام، وشهدت نقلة نوعية على المستوى الأكاديمي.أما ممثل مجلس الطلبة القطري رئيس مجلس اتحاد الطلبة في فرع بيت لحم الطالب معتز مزهر، فقد أكد التفاف الشعب الفلسطيني حول القيادة الفلسطينية، معبراً عن فخره بالجامعة التي أطلقت اسم "عَلَمُنا عِزُنا" على حفل التخريج، مؤكداً العلاقة التكاملية بين الإدارة والعاملين والطلبة، متمنياً لزملائه الطلبة التوفيق والنجاح والحصول على وظيفة.بعد ذلك، تحدثت الخريجة المتفوقة صفاء الشيخ نيابة عن الخريجين، شاكرة جميع الذين دعموا مسيرتهم التعليمية، مشيرة إلى أن "القدس المفتوحة" صرح علمي شامخ يفخر به كل فلسطيني بانتمائه له، ثم تمنت للجميع التوفيق في حياتهم العملية.فرع طولكرم يخرج طلبتهنظم فرع الجامعة في طولكرم احتفالاً في منتجع عنبتا السياحي، بمشاركة كل من محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ممثلاً عن الرئيس، ويوسف ذياب عواد مدير فرع الجامعة بطولكرم، و حسني عوض نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وسلامة سالم عميد شؤون الطلبة، وقائد المنطقة العميد جمال أبو العز، وأمين سر حركة فتح إياد جراد، وأعضاء الإقليم، وفصائل العمل الوطني، ورئيس بلدية طولكرم رياض عوض، ورئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب، ومدير التربية والتعليم سائد قبها، ومديري وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية، ورؤساء المجالس البلدية والقروية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وذوي الأسرى الخريجين، ومجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية، والأهلي.ونقل المحافظ أبو بكر تحيات ومباركة وتهاني الرئيس عباس للطلبة الخريجين، وذويهم وعائلاتهم، ولأسرة الجامعة، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح مع الانتقال إلى الحياة العملية، مترحماً على أرواح الشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.وفي كلمته، نقل عواد تحيات ومباركة رئيس الجامعة سمير النجدي، وإدارة فرع طولكرم للطلبة وذويهم، متمنياً لهم مزيداً من تحقيق الإنجازات والتميز، مؤكداً أن "الجامعة آثرت أن تطلق اسم فوج "علمُنا عزُنا" وفاءً للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة هذا العلم، والذي هو رمز عزنا وسيادة دولتنا وعاصمتها القدس".وألقى رئيس مجلس الطلبة حسام الزيات، كلمة باسم مجلس الطلبة القطري، مترحماً على أرواح شهداء الوطن، ومتمنياً الشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا، مؤكداً العلاقة التكاملية ما بين الجامعة ومجلس الطلبة، ودور الجامعة وأهميتها ومكانتها، "وأن مجلس الطلبة هو حاضنة لجميع الطلبة"، مباركاً لهم تخرجهم.من جانبها، تحدثت الطالبة شرف الصيفي، في كلمة لها باسم الخريجين، عن دور ومكانة "القدس المفتوحة" وحضورها المتميز. ثم تخلل الحفل الذي تولى عرافته محمد أبو سفاقة، تخريج كوكبة من أسرى الحرية الذين أنهوا متطلبات الدراسة في الجامعة.فرع دورا يحتفل بتخريج طلبتهاحتفل فرع "القدس المفتوحة" في دورا بتخريج الفوج الـ (25)، بحضور ومشاركة ممثل الرئيس محمود عباس، ممثل محافظ محافظة الخليل أكرم شروف، وعضو مجلس أمناء الجامعة سعيد السراحنة، ومدير فرع دورا نعمان عمرو، ومدير فرع يطا أكرم القواسمة، وعميد كلية الزراعة معن شقوارة، وممثل رئيس بلدية دورا حنين دودين، وأمين سر إقليم الجنوب إياد ريان، ورؤساء الأجهزة الأمنية، وقادة العمل الوطني والفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، والبلديات والمجالس القروية، وشركات القطاع الخاص، والوجهاء والشخصيات الاعتبارية، وأهالي الخريجين.ودعا عمرو الخريجين للالتحاق في برامج الدراسات العليا، متحدثاً عن مسار التعليم الدولي الذي ستطرحه الجامعة "ليكون عوناً لأبنائنا في الغربة والشتات للحصول على أفضل الشهادات". وتقدم أيضاً بالتهنئة الحارة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة.وفي كلمته، أكرم شروف بالحضور جميعاً، وخاصة الخريجين وذويهم، ناقلاً تحيات الرئيس عباس، وتحيات محافظ محافظة الخليل جبرين البكري، ومباركاً لجامعة القدس المفتوحة حفلات تخرج الفوج الـ (25).وفي كلمة الهيئات المحلية والبلديات، أكدت حنين دودين من رئيس بلدية دورا، "أننا نجدد باحتفالاتنا العهد بالوفاء لدماء الشهداء العظام والأسرى البواسل".في حين، ألقت الطالبة الخريجة مريم السويطي، كلمة مجلس الطلبة القطري قائلةً: "نحن الطلبة سنكون معول بناء في مجتمعنا وسدنة لقضيتنا وقيادتنا". من جانبها، قدمت الطالبة المتفوقة سهر صالح، في كلمة الخريجين، شكرها لرئاسة الجامعة وللهيئتين التدريسية والإدارية، وهنأت زملاءها بالتخرج.فرع سلفيت يحتفل بتخريج الفوج الـ(25)احتفل فرع "القدس المفتوحة" في سلفيت بتخريج طلبته، بحضور ومشاركة ممثل الرئيس محمود عباس، محافظ محافظة سلفيت عبد الله كميل، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال الديك، وعبد الكريم الزبيدي رئيس بلدية سلفيت، وقائد الأمن الوطني العميد أركان حرب إيهاب السعيدني، والمؤسسة العسكرية والشرطية في المحافظة، والفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، والبلديات ورئيس الغرفة التجارية، وأهالي الخريجين.في بداية حديثه، نقل نور الأقرع مدير الجامعة، تحيات عدنان سمارة رئيس مجلس الأمناء سمير النجدي رئيس الجامعة، وتوجه بالتحية لشهداء فلسطين، مشيراً إلى أن "الجامعة بلغت مرتبة متقدمة جداً في فلسفة التعليم المفتوح والتعليم المدمج"، منبهاً أن "رئاسة الجامعة ستطرح المزيد من التخصصات منوهاً بالجديدة منها بداية العام والتي تتواءم واحتياجات سوق العمل المحلية والخارجية"، كما حث الخريجين على الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لتحقيق طموحاتهم.وفي كلمته، رحب عبد الله كميل بالحضور جميعاً، وخاصة الخريجين وذويهم، ناقلاً تحيات فخامة رئيس دولة فلسطين السيد الرئيس محمود عباس، ومباركته لجامعة القدس المفتوحة بمناسبة احتفالات التخريج.كما أكد ضرورة الالتفاف حول القيادة وعلى رأسها الرئيس أبو مازن، للحفاظ على الثوابت الفلسطينية، داعياً لضرورة رص الصفوف وللوحدة الوطنية ولمقاومة الاحتلال وسياساته، مشيداً بجامعة القدس المفتوحة ومسيرته.وألقت عضوة مجلس اتحاد الطلبة لين شقور، كلمة المجلس القطري التي أعربت عن عظيم سرورها بتخرجها وزملاءها، ثم شكرت "القدس المفتوحة" على كل ما قدمته لهم. كما قدمت الطالبة المتفوقة رنا رزق الله، في كلمة الخريجين، شكرها لرئاسة الجامعة وللهيئتين التدريسية والإدارية، وهنأت زملاءها بالتخرج.