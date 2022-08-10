الوكالة اليهودية تقرر وقف نشاطها في روسيا

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول في الوكالة اليهودية إنه يتوقع أن تعلن الوكالة عن قرار بوقف أنشطتها في روسيا وتحويلها إلى أنشطة عبر الإنترنت والهاتف.ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن اجتماعا عُقد في مقر الوكالة اليهودية في القدس، صباح اليوم الأربعاء، وجرى خلاله التداول في نقل أنشطتها إلى إسرائيل، ما يعني أن أنشطة الوكالة في تشجيع هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل ستنتقل إلى المجال الرقمي.وجاء القرار بهذا الخصوص في أعقاب محادثة هاتفية بين الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جرى خلالها التباحث في موضوع الوكالة اليهودية.وقال المسؤول في الوكالة اليهودية للصحيفة إن "الوكالة اليهودية ستنشط بكل ما يتعلق بالهجرة إلى إسرائيل عن طريق الإنترنت أو الهاتف والمشكلة هي أنه لن تكون هناك طريقة لتشجيع الهجرة إلى إسرائيل".وأضاف أن "الوكالة ستبدأ بالعمل مثل صناديق خيرية التي تعمل في روسيا، من خلال تمويل أنشطة محلية أو إرسال مبعوثين مؤقتين من إسرائيل ليساعدوا اليهود في الدولة في عيشهم".وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 200 موظفا يعملون في الوكالة اليهودية في روسيا، إضافة إلى ثلاثة مبعوثين، الذين عادوا إلى إسرائيل مؤخرا بعد انتهاء عقد عملهم.