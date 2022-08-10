وزارة الاتصالات و "الأونروا" يبحثان آليات العمل على تحقيق إنجازات جديدة

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر بوفد من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الدولية "الأونروا"، ممثله بمدير منطقة القدس وأريحا ثائر جلود، ونائب مدير التعليم محمد سلامة، ومدير التعليم لمنطقة القدس أسامة ابو البها، ومدير إدارة المعلومات سامر قسيسة ومدير خدمات ومخيم قلنديا مزيد مطير، وذلك في مقر وزارة الاتصالات.يأتي هذا اللقاء على خلفية اختتام المخيمات الصيفية التي عقدت بالشراكة بين الطرفين وبتنظيم من المركز الوطني للإبداع والتكنولوجيا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وناقش الطرفان الخطط اللازمة للبدء بإنجاز المشاريع القادمة، مثل إمكانية تمديد شبكات ftth داخل المخيمات الفلسطينية إضافة إلى تبني الطلبة المتميزين ممن شاركوا في المخيمات الصيفية، وإمكانية البدء بتأهيل بنية تحتية ووجود شبكات إنترنت مناسبة للمدارس والعيادات الصحية التابعة لوكالة الغوث الدولية.ورحب الوزير سدر بهذا التعاون المشترك في سبيل إنجاح المشاريع القادمة بما يصب بمصلحة المواطن الفلسطيني.