المالكي يُودّع ممثل بعثة المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، ممثل المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين السفير محمد أبو وندي، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى فلسطين.وهنّأ الوزير المالكي السفير الأردني بتقلّده وسام نجمة القدس من الرئيس محمود عبّاس، تقديراً لدوره المتميّز في تعزيز العلاقات بين البلدين.وقدّم الوزير المالكي شكره الخاص للسفير الأردني أبو وندي على أداءه المميز خلال فترة عمله في فلسطين، والمليئة بالتحديات خاصةً خلال فترة جائحة كورونا.وأشاد بدوره بتطوير أواصر العلاقات الفلسطينية الأردنية، والتي هي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك الأردني عبد الله الثاني، ومواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. من جانبه شكر السفير الأردني الوزير المالكي على تعاونه وتوجيهاته البنّاءة خلال فترة عمله. وأشاد أيضاً بجهود طاقم وزارة الخارجية والمغتربين في إنجاح مهامه. متمنّيا أن تنعم فلسطين بالاستقلال والأمان.