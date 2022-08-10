رئيس الوزراء يطلع نظيره الجزائري على المستجدات السياسية

رام الله - دنيا الوطنبحيث رئيس الوزراء محمد اشتية مع نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ضرورة إنجاح الجهود الجزائرية المشكورة في إنجاز المصالحة الوطنية، ورعايتها لاجتماعات الفصائل الفلسطينية.كما بحث اشتية مع بن عبد الرحمن ضرورة إنجاح القمة العربية الحادية والثلاثين المزمع عقدها في العاصمة الجزائرية في1و2 تشرين ثان المقبل، والتي ستحمل اسم فلسطين.كما وضع رئيس الوزراء نظيره الجزائري في صورة الانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه شعبنا، والتبعات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومصادرة الأراضي، وعمليات القتل والجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال في الأراضي المحتلة.جاء ذلك في مدينة قونيا التركية، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس محمود عباس في افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي في نسختها الخامسة، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، والسفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى.ونقل اشتية إلى بن عبد الرحمن تحيات الرئيس عباس لنظيره عبد المجيد تبون، مثمنا دور الجزائر في دعم فلسطين؛ قضية وشعبا، وتعزيز موقفها في المحافل الدولية.