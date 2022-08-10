محكمة الاحتلال تقرر هدم مدرسة شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأربعاء، قرارا بهدم فوري لمدرسة عين سامية شرق رام الله، المقامة على أرض تبرع بها مواطن من بلدة كفر مالك.وتم تدشين المدرسة منتصف شهر كانون الثاني الماضي، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبتمويل أوروبي من خلال احدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.وكان محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، قدموا التماسا نيابة عن المتبرع بالأرض، ضد قرار هدم المدرسة الصادر بتاريخ 28 نيسان/أبريل الماضي.وفي حيثيات قرار الالتماس، وضعت القاضية الإسرائيلية الملتمسين أمام خيارين إما أن يقوموا بالهدم الذاتي، وبتاريخ محدد، أو أن يتم الهدم من قبل جرافات الاحتلال، وفي هذه الحالة سيدفع الملتمسون تكاليف الهدم إضافة إلى مصاريف المحكمة، وغرامة عالية جدا لم تحددها، مهددة أنها ستكون أكثر بكثير مما يتوقعون.